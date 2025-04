сегодня



Новое видео SLEEP TOKEN



"Damocles", новое видео SLEEP TOKEN, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Even In Arcadia", релиз которого намечен на девятое мая на RCA Records:



01. Look To Windward

02. Emergence

03. Past Self

04. Dangerous

05. Caramel

06. Even In Arcadia

07. Provider

08. Damocles

09. Gethsemane

10. Infinite Baths







