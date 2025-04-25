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*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
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Sabaton

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14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

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15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

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10 фев 2024 : 		 Как появился стиль SABATON

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Новое видео SABATON



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"Templars", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего Better Noise Music.




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25 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Ура, Сабатон! Круто!
25 апр 2025
R
R0ck_N_R0lla
Была небольшая надежда, но она не оправдалась- трэк постная хуйня, похоже альбом будет продолжением курса, который группа выбрала в 19 году 

















просмотров: 177





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