27 апр 2025



SNOT расстались с гитаристом



Mikey Doling опубликовал следующее сообщение:



«Я должен вам кое-что сказать. Sonny Mayo решил уйти из SNOT. SNOT сейчас не вписывается в его жизнь, и он хочет сосредоточиться на себе и своей жизни. SNOT же слишком нагружен, чтобы он мог продолжать.



Поэтому я хочу пожелать Sonny Mayo удачи в его будущем и поблагодарить его за все, что он сделал для SNOT за эти годы. Мы любим тебя, брат.



При этом наш очень, очень хороший друг из GOD FORBID, бывших BAD WOLVES, Doc Coyle, будет играть на гитаре на предстоящих концертах. И мы очень рады, что он будет с нами. И спасибо тебе большое, Doc Coyle!»





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