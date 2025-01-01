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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
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Black Sabbath

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Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH



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KERRY KING в интервью Rolling Stone Brasil поговорил о выступлении SLAYER в рамках прощального шоу BLACK SABBATH:

«Это большая честь для нас — даже подумать о том, чтобы сыграть подобное, и я рад, что мы находимся в "рабочем режиме", поэтому получили это предложение. Это будет потрясающе. Я слишком поздно спохватился и выбрал нашу песню с запозданием, так что было не так много очевидных вариантов, но тот, который я выбрал, получится очень крутым. Я работал над ней со своей сольной группой, поэтому мы с Paul'ом [барабанщиком SLAYER и KERRY KING] могли её отрепетировать. Так что она у нас уже есть. Осталось только позвать Tom'a и Gary — возможно, в июне мы начнём репетировать. Это будет убойно. Это круто».




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