Jesse Leach в новом клипе EMPLOYED TO SERVE



Whose Side Are You On? feat. Jesse Leach, новое видео EMPLOYED TO SERVE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома ‘Fallen Star’, выпущенного 25 апреля.





