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Vimic

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Семья Джоуи Джордисона хочет выпустить альбом VIMIC



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Смемья Джоуи Джордисона начала сбор средств на выпуск альбома VIMIC "Open Your Omen" в сентябре этого года. С мая 2016 по октябрь 2017 коллектив успел выпустить четыре песни: "Simple Skeletons", "She Sees Everything", "My Fate" и "Fail Me (My Temple)" с Dave Mustaine'ом. Альбом планировалось выпустить в 2018 году на Universal Music и T-Boy Raecords. Продюсерами материала были сам Джордисон и Като Хандвала (THE PRETTY RECKLESS, POP EVIL), который разбился на мотоцикле 25 апреля 2018 года. Выпуск был отложен, а Джордисон, Konkiel и сосредоточились на SINSAENUM, BAD WOLVES и IMONOLITH соответственно.

В декабре 2016 Джоуи так говорил об этой пластинке:

«То, как мы записывали »Open Your Omen", в точности похоже на то, как гаражная группа записывает свою демо-запись. Мы вернулись к основам, и это было здорово, потому что у нас не было никакого давления со стороны лейбла, огромной студии, машин, отелей, шикарных ужинов, всего того дерьма, которое сопутствует работе в звукозаписывающей индустрии. Все было сделано буквально у меня дома, органично, и мы просто пошли в студию недалеко от моего дома и просто записали все там. Так что он родился у меня дома, а потом мы добрались до студии и очень быстро все записали».




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