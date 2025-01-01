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Новая фигурка GHOST



Super7 анонсировали выпуск новой фигурки GHOST — Papa V Perpetua. Детали доступны на сайте Super7.com. В бокс-сете имеется на выбор две головы и восемь рук — любители конструкторов будут довольны!







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