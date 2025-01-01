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YNGWIE MALMSTEEN: «Люблю бросить в толпу!»



YNGWIE MALMSTEEN в интервью Eonmusic ответил на вопрос о своей привычке «стрелять гитарными медиаторами как пулями» во время концертов:



«Сначала это было вызвано необходимостью. Когда играешь на низких струнах, на медиаторе появляются небольшие зазубрины, и когда хочется сделать, например, двух-, трёх-, четырёх-, пяти- или шестиструнное арпеджио, может возникнуть ненужное трение. Поэтому мне нравится брать совершенно новые медиаторы, и когда я играю эти вещи, я просто выбрасываю их.



Я использую медиаторы Jim Dunlop. Я сказал им много лет назад: "Я хочу, чтобы вы сделали их белыми для меня, чтобы люди могли их видеть", так что я сделал это из необходимости, а ещё я сделал это частью шоу. Мне не нравится, когда у медиаторов есть зазубрины, так почему бы просто не выкинуть их? Так что это не просто некая блажь. Это своего рода прикол, но это потому, что мне нужен новый медиатор, когда я играю быстрые вещи».



Он также рассказал о том, как подъём гранжа повлиял на него в 1990-е годы:



«В какой-то степени это повлияло, потому что до появления гранж-волны Америка была очень форматной, и если ты не звучал определённым образом в 1980-х, ты не мог попасть на MTV или радио, или куда-либо ещё. Всё изменилось в одночасье с гранжем: если ты звучал не так, то начинались проблемы. Но я всё равно играл на концертах, хотя в Америке концерты были не такими масштабными, но в Японии, Европе и Южной Америке был блестящий рынок, а теперь он стал абсолютно глобальным. Я говорю это всем, например: «Тебе нравится Япония?» Да, Япония — это здорово, но я могу играть в Висконсине, и там будет то же самое безумие, что и в остальных штатах, в Южной Америке, в Европе, в Азии. Я благословлён, потому что я всегда всё делал на своих собственных условиях».







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