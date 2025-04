сегодня



Концертный релиз DIAMOND HEAD выйдет летом



DIAMOND HEAD 11 июля на Silver Lining Music выпустят новую концертную пластинку, получившую название "Live And Electric", фрагмент из которой, "Helpless", доступно для просмотра ниже:



01. The Prince (Live At The Bexhill De La War Pavilion)

02. Bones (Live At St David's Hall, Cardiff)

03. The Messenger (Live At The Cambridge Corn Exchange)

04. In The Heat Of The Night (Live At The York Barbican)

05. Set My Soul On Fire (Live At The Bexhill De La War Pavilion)

06. It's Electric (Live At The Bexhill De La War Pavilion)

07. Dead Reckoning (Live At The Aberdeen Music Hall)

08. Death By Design (Live At The Aberdeen Music Hall)

09. Sweet And Innocent (Live At The Aberdeen Music Hall)

10. Helpless (Live At The Aberdeen Music Hall)

11. Belly Of The Beast (Live At The Aberdeen Music Hall)

12. Am I Evil? (Live At King George's Hall, Blackburn)







+0 -0



просмотров: 38