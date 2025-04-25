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Joe Bonamassa

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|||| 25 апр 2025

Новая песня JOE BONAMASSA



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JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Breakthrough", которая взята из одноименного альбома, выходящего 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures. Этот трек был написан в соавторстве с Tom Hambridge (Buddy Guy, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD).

«Я чувствую, что этот альбом, «Breakthrough», знаменует собой сдвиг в стилистике записей Joe Bonamassa», — говорит Shirley. «Хотя на этой пластинке много гитарных соло, основной упор он делает на песни. Каждый раз, когда Joe берется за новый звукозаписывающий проект, он словно обращается к другой части своей обширной библиотеки музыкальных жанров из музыкального автомата в своей голове! Этот альбом - кругосветное музыкальное путешествие - от фанка LITTLE FEAT до техасского свинга, от мощного хард-рока до акустических песен в стиле певца/сонграйтера».

Трек-лист:

01. Breakthrough
02. Trigger Finger
03. I'll Take The Blame
04. Drive By The Exit Sign
05. Broken Record
06. Shake This Ground
07. Still Walking With Me
08. Life After Dark
09. You Don't Own Me
10. Pain's On Me




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 апр 2025
L
LU---
1000 минусов
ссука,как всегда
когда ж мозг то проснётся?......ниочём 

















просмотров: 205





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