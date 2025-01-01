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Linkin Park

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|||| 25 апр 2025

Новая песня LINKIN PARK



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"Unshatter", новая песня группы LINKIN PARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Zero (Deluxe Edition)" , выход которого запланирован на 16 мая на Warner:

«Up From The Bottom" была создана в перерыве между турами этого года и пропитана электричеством первых выступлений после долгого перерыва. Песня «Let You Fade» была начата во время работы над «From Zero», но окончательную форму обрела уже после выхода альбома. Unshatter« - ранний трек, который мы сделали во время записи »From Zero«; мощный вокал Emily в бридже был одним из моментов, который дал нам понять, что мы можем быть вместе.

Мы так благодарны за невероятный прием "From Zero". Эта новая глава, наше дальнейшее путешествие и связь между группой и фанатами — это то, на что мы даже не могли надеяться. Спасибо, что слушаете нас!»

Трек-лист:

CD1

01. From Zero
02. The Emptiness Machine
03. Cut The Bridge
04. Heavy Is The Crown
05. Over Each Other
06. Casualty
07. Overflow
08. Two Faced
09. Stained
10. IGYEIH
11. Good Things Go

CD 2

01. Up From The Bottom
02. Unshatter
03. Let You Fade
04. The Emptiness Machine (Live)
05. Heavy Is The Crown (Live)
06. Over Each Other (Live)
07. Casualty (Live)
08. Two Faced (Live)




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