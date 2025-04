25 апр 2025



Новая песня LINKIN PARK



"Unshatter", новая песня группы LINKIN PARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Zero (Deluxe Edition)" , выход которого запланирован на 16 мая на Warner:



«Up From The Bottom" была создана в перерыве между турами этого года и пропитана электричеством первых выступлений после долгого перерыва. Песня «Let You Fade» была начата во время работы над «From Zero», но окончательную форму обрела уже после выхода альбома. Unshatter« - ранний трек, который мы сделали во время записи »From Zero«; мощный вокал Emily в бридже был одним из моментов, который дал нам понять, что мы можем быть вместе.



Мы так благодарны за невероятный прием "From Zero". Эта новая глава, наше дальнейшее путешествие и связь между группой и фанатами — это то, на что мы даже не могли надеяться. Спасибо, что слушаете нас!»



Трек-лист:



CD1



01. From Zero

02. The Emptiness Machine

03. Cut The Bridge

04. Heavy Is The Crown

05. Over Each Other

06. Casualty

07. Overflow

08. Two Faced

09. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go



CD 2



01. Up From The Bottom

02. Unshatter

03. Let You Fade

04. The Emptiness Machine (Live)

05. Heavy Is The Crown (Live)

06. Over Each Other (Live)

07. Casualty (Live)

08. Two Faced (Live)







