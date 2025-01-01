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DORO PESCH получила награду
39
Видео полного выступления AC/DC
31
Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....
27
Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом
26
Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»
23
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Дата :
с
по
DORO PESCH получила награду
39
Видео полного выступления AC/DC
31
Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....
27
Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом
26
Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»
23
все новости группы
Skillet
США
Alternative Rock
Christian Rock
Alternative Metal
http://www.skillet.com
Myspace:
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26 апр 2025
:
Концертное видео SKILLET
30 мар 2025
:
Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах
24 янв 2025
:
Новое видео SKILLET
27 дек 2024
:
JOHN COOPER: «В пандемию RAGE AGAINST THE MACHINE меня здорово повеселили»
16 дек 2024
:
JOHN COOPER: «Без STRYPER не было бы SKILLET»
20 ноя 2024
:
SKILLET выпускают книгу
3 ноя 2024
:
Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания
1 ноя 2024
:
Новая песня SKILLET
18 окт 2024
:
Новая песня SKILLET
15 окт 2024
:
Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»
2 окт 2024
:
Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»
29 сен 2024
:
Новое видео SKILLET
25 сен 2024
:
Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»
13 сен 2024
:
Новое видео SKILLET
3 сен 2024
:
Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»
18 авг 2024
:
Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»
9 авг 2024
:
Новое видео SKILLET
29 июл 2024
:
Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
28 ноя 2023
:
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
19 ноя 2023
:
Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины
5 ноя 2023
:
Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»
23 окт 2023
:
Концертное видео SKILLET
24 мар 2023
:
Новое видео SKILLET
11 дек 2022
:
Новый релиз SKILLET выйдет зимой
25 окт 2022
:
Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»
7 окт 2022
:
Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»
3 июл 2022
:
Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»
9 май 2022
:
Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
1 фев 2022
:
Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»
29 янв 2022
:
Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»
24 янв 2022
:
Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»
20 янв 2022
:
Лидер SKILLET: «Ненавижу христианское лицемерие»
10 янв 2022
:
Новая песня SKILLET
17 дек 2021
:
Лидер SKILLET: «Обязательные прививки — это же безумие!»
13 дек 2021
:
Видео с текстом от SKILLET
5 дек 2021
:
Вокалист SKILLET: «RAGE AGAINST THE MACHINE — это правительственный рокЪ»»
25 ноя 2021
:
Лидер SKILLET: «Требования обязательной об вакцинации — это тирания, а не забота о здоровье!»
16 ноя 2021
:
Видео с текстом от SKILLET
12 ноя 2021
:
Лидер SKILLET поддержал Шаппелла, на которого ополчились ЛГБТК+
19 окт 2021
:
Вокалист SKILLET: «Нас захватывают левые!»
13 окт 2021
:
Вокалист SKILLET: «Иисус никогда меня не разочаровывал»
12 окт 2021
:
Вокалист SKILLET согласился с NICKI MINAJ насчёт COVID-19
29 сен 2021
:
Новое видео SKILLET
24 авг 2021
:
Новый сингл SKILLET выйдет осенью
24 авг 2021
:
Вокалист QUEENSRŸCHE — о словах лидера SKILLET
24 авг 2021
:
Лидер SKILLET — о ношении масок: «Это какой-то театр!»
23 авг 2021
:
Вокалист SKILLET: «На смертном одре мама сказала, что Дьявол будет мной пользоваться»
22 июл 2021
:
Вокалист SKILLET — о новом альбоме
5 июл 2021
:
John Cooper: «Если не говорить об Иисусе, тогда нет смысла в SKILLET»
29 мар 2021
:
Фронтмен SKILLET объяснил, почему для христиан нет ничего плохого в исполнении рок-музыки
23 мар 2021
:
Лидер SKILLET: «Я не сравнивал Cardi B с Гитлером»
21 мар 2021
:
Лидер SKILLET критикует выступление Cardi B и Megan Thee Stallion
19 мар 2021
:
Лидер SKILLET удивлён словами Байдена про четвёртое июля
10 мар 2021
:
Вокалист SKILLET — о культуре отмены
16 фев 2021
:
Вокалист SKILLET: "С детства за Иисуса!"
11 янв 2021
:
Вокалист SKILLET против бана Трампа в Твиттере
9 дек 2020
:
Лидер SKILLET: «Лучший совет — это поиск царства Божьего»
19 сен 2020
:
Видео с текстом от SKILLET
27 июл 2020
:
Новая песня SKILLET
26 июн 2020
:
Обновленная версия от SKILLET
12 апр 2020
:
Миллиард прослушиваний для SKILLET
11 апр 2020
:
Игра от SKILLET
3 апр 2020
:
Новое видео SKILLET
16 окт 2019
:
Лидер SKILLET критикует радио
28 авг 2019
:
Вокалист SKILLET о разогреве IRON MAIDEN
21 авг 2019
:
SKILLET выпускают комиксы
7 авг 2019
:
Фронтмен SKILLET заявил, что Мартин Лютер Кинг был «пророком»
17 июл 2019
:
Новое видео SKILLET
8 май 2019
:
Новый альбом SKILLET выйдет в августе
3 апр 2019
:
Новый сингл SKILLET выйдет в мае
31 янв 2019
:
LACEY STURM заменит JEN LEDGER на концертах SKILLET
6 апр 2018
:
Новая песня барабанщицы SKILLET
17 мар 2018
:
Барабанщица SKILLET выпускает ЕР
15 мар 2017
:
Новое видео SKILLET
31 янв 2017
:
Новое видео SKILLET
31 дек 2016
:
SKILLET стали первыми
9 июл 2016
:
Новая песня SKILLET
30 июн 2016
:
Новое видео SKILLET
20 май 2016
:
Новый альбом SKILLET выйдет в августе
10 мар 2015
:
SKILLET в середине
17 фев 2015
:
SKILLET начнут запись летом
5 фев 2014
:
Новое видео SKILLET
19 сен 2013
:
SKILLET — больше, чем семейное дело
4 июл 2013
:
Новое видео SKILLET
21 июн 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома SKILLET
9 июн 2013
:
Новое видео SKILLET
сегодня
Концертное видео SKILLET
Ash In The Wind, новое концертное видео SKILLET, доступно для просмотра ниже.
http://www.skillet.com
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
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Контакты
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Сообщений нет