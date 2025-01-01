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*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом 26
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 23
[= ||| все новости группы



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Jelusick

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|||| сегодня

Новое видео JELUSICK



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"Hangman", новое видео JELUSICK, доступно для просмотра ниже.




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просмотров: 167





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