Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 28
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 28
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
[= ||| все новости группы



*

Voivod

*



18 май 2025 : 		 VOIVOD стали докторами

31 янв 2025 : 		 VOIVOD выступили с оркестром

27 янв 2025 : 		 VOIVOD хотят в кино

23 янв 2025 : 		 Потерянный клип VOIVOD

15 сен 2024 : 		 VOIVOD сыграют с оркестром

10 апр 2024 : 		 Документальный фильм о VOIVOD почти готов

29 мар 2024 : 		 VOIVOD представят документальный фильм летом

21 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления VOIVOD

6 сен 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

2 авг 2023 : 		 Концертное видео VOIVOD

26 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»

21 июл 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

12 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»

2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа

20 окт 2022 : 		 Новое видео VOIVOD

7 сен 2022 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VOIVOD стали докторами



zoom
26 апреля VOIVOD были удостоены докторской степени от UQAC (Université du Québec à Chicoutimi).

Michel "Away" Langevin: «Я хотел бы искренне поблагодарить всю команду UQAC за этот щедрый и почетный жест. Этот момент навсегда останется в нашей памяти, как символическая кульминация нашего пути. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поздравить всех студентов. Браво за ваше упорство, целеустремленность и это замечательное достижение — вы можете гордиться».








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 102





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом