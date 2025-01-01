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VOIVOD стали докторами



26 апреля VOIVOD были удостоены докторской степени от UQAC (Université du Québec à Chicoutimi).



Michel "Away" Langevin: «Я хотел бы искренне поблагодарить всю команду UQAC за этот щедрый и почетный жест. Этот момент навсегда останется в нашей памяти, как символическая кульминация нашего пути. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поздравить всех студентов. Браво за ваше упорство, целеустремленность и это замечательное достижение — вы можете гордиться».















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