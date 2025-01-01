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Sabaton

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THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON



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THOBBE ENGLUND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему он вернулся в SABATON:

«Я оставался в очень тесном контакте с ребятами все эти годы, с тех пор как ушел в 16-м. Мы даже написали несколько песен вместе, и мы всегда следили за тем, чтобы оставаться на связи, делали барбекю, пили пиво, навещали семью друг друга и все такое. Поэтому, когда мне задали вопрос [о возвращении в группу], это было что-то вроде «О, так значит Tommy уходит». Ого. Да, да, конечно". Потому что это было идеальное время для меня, ведь когда я ушел в 16-м, я был немного измотан и хотел немного сбавить обороты, сосредоточиться на собственной музыке и тому подобном, а также завести ребенка, купить дом и все такое. Когда ребята спросили меня, не хочу ли я снова присоединиться к группе, я не сомневался. Это было что-то вроде «да, круг замкнулся». Так что это было лучшее, что могло случиться. А моему сыну уже шесть лет, и его любимая группа — SABATON. Так что вот как-то так».

По словам Englund, его первая репетиция с SABATON прошла лучше, чем ожидалось.

«Я помню одну песню, "The Art Of War", я просто подключил свою гитару, и она получилась безупречна — от начала и до конца. И я такой: "Да, я вернулся". Да, это было здорово!»




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