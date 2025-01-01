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Peter Criss

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Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»



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В новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn бывший барабанщик группы KISS PETER CRISS рассказал о своём предстоящем сольном рок-альбоме, который должен выйти осенью. Пластинка была спродюсирована CRISS'ом совместно с Barry Pointer, известным по работе с Ozzy Osbourne, John 5, MÖTLEY CRÜE, Steve Stevens, Pearl Aday и Dolly Parton. Вместе с 79-летним музыкантом над пластинкой работали басисты Billy Sheehan и Matthew Montgomery (a.k.a. Piggy D.) на басу, John 5 и Mike McLaughlin на гитаре и Paul Shaffer на клавишах. В качестве бэк-вокалистов выступили Dennis и Sharon Collins, а также Cat Manning из CAT 5.

В интервью Peter, в частности, сказал:

«Я в восторге. Со мной работали отличные музыканты: Billy Sheehan, Paul Shaffer, Johnny 5, Michael, Piggy из ROB ZOMBIE. . Так что это как команда мечты. И это настоящий альбом Peter'a Criss'a. Это альбом, который я всегда хотел создать. И я надеюсь, что он понравится фанатам».

Студийный альбом, который пока не имеет названия, станет первым сольным релизом с «One For All» 207 года, который вышел спустя 13 лет после его предыдущего сольного релиза.

В интервью для Rolling Stone Peter рассказал:

«Я получил огромное удовольствие от работы над этим альбомом, и со всеми было приятно работать — они были просто потрясающими. Я дам более подробное интервью ближе к дате релиза осенью».




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