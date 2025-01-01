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Участники METALLICA исполнили композицию RUSH



Участники METALLICA Robert Trujillo и Kirk Hammett исполнили композицию RUSH "La Villa Strangiato" в рамках выступления 26 апреля в Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — видео доступно ниже.







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