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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 100
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Drowning Pool

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28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL
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DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году



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В рамках беседы с гитаристом DROWNING POOL у него спросили, планирует ли коллектив новую пластинку:

«Мы вместе написали много новых песен. Просто из-за того, что мы так много гастролировали, у нас не было столько времени, чтобы собрать их вместе. Поэтому мы сначала выпустили «Revolution», а потом не хотели заставлять людей ждать слишком долго, и выпустили «Madness». Но сейчас я дома после тура и в ближайшие пару недель собираюсь закончить сведение всех песен, которые у нас есть, и постараться сделать все остальное, чтобы мы смогли выпустить альбом до конца лета. Это своего рода цель на данный момент — не совсем цель, потому что жизнь есть жизнь, и все случается, но у меня действительно есть свободное время впервые за два года, чтобы собрать воедино все те потрясающие идеи, над которыми мы работали вместе как группа».




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