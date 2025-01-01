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DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году



В рамках беседы с гитаристом DROWNING POOL у него спросили, планирует ли коллектив новую пластинку:



«Мы вместе написали много новых песен. Просто из-за того, что мы так много гастролировали, у нас не было столько времени, чтобы собрать их вместе. Поэтому мы сначала выпустили «Revolution», а потом не хотели заставлять людей ждать слишком долго, и выпустили «Madness». Но сейчас я дома после тура и в ближайшие пару недель собираюсь закончить сведение всех песен, которые у нас есть, и постараться сделать все остальное, чтобы мы смогли выпустить альбом до конца лета. Это своего рода цель на данный момент — не совсем цель, потому что жизнь есть жизнь, и все случается, но у меня действительно есть свободное время впервые за два года, чтобы собрать воедино все те потрясающие идеи, над которыми мы работали вместе как группа».







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