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Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»



ALEX LIFESON в недавнем интервью рассказал о создании «Moving Pictures», восьмого студийного альбома группы, который вышел 12 февраля 1981 года. Пластинка была записана в октябре — ноябре 1980 года в студии Le Studio в Морин-Хайтс, Квебек, Канада:



«Мы записали много всего в Le Studio. Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были. Нам сопутствовали отличная энергия и отличная атмосфера. Зима тогда выдалась очень холодной. Когда я говорю "очень холодно", я имею в виду минус 30, минус 40. Такая погода стояла неделю. Но работать всё равно было очень весело. Мы добирались до студии на снегоступах или беговых лыжах. Я обычно ездил на машине [смеётся], но такова канадская жизнь, это Великий Север.



Когда мы приступили к работе над "Moving Pictures", всё шло как по маслу. Мы были хорошо подготовлены, сочинили весь материал, знали, что делаем. Мы пришли в студию и настроили звук. Мы сделали всё немного по-другому. На самом деле мы микшировали материал на цифровом аппарате Sony, который был одним из первых цифровых аппаратов. По сравнению с современными цифровыми машинами это была "модель Т". Но запись звучит великолепно.



Это было очень увлекательно. Мы сняли пару клипов, которые были очень весёлыми. Помню, когда снимали "Witch Hunt", мы стояли на парковке. Там установили микрофоны, и мы были в массовке на заднем плане в "Witch Hunt" в самом начале. И если вы внимательно прислушаетесь, то сможете услышать, как мы смеёмся, потому что мы немного выпили и стали кричать и вопить о самых нелепых вещах, как толпа. Но некоторые вещи, которые мы говорили, совершенно не имеют отношения к делу. Когда мы создавали "Moving Pictures", работать было очень приятно».







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