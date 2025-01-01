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*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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Linkin Park

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15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

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11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

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29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

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LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке



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Выступлением 26 апреля в Moody Center, Austin, Texas, LINKIN PARK открыли североамериканский тур:

Act I

01. Somewhere I Belong
02. Lying From You
03. Crawling
04. New Divide
05. The Emptiness Machine

Act II

06. The Catalyst
07. Burn It Down
08. Up From The Bottom (live debut)
09. Where'd You Go (FORT MINOR cover) (live debut by Linkin Park; partial - first verse and chorus only)
10. Waiting For The End
11. Castle Of Glass
12. Two Faced
13. Joe Hahn Solo
14. When They Come For Me / Until It Breaks / Remember The Name
15. Casualty
16. One Step Closer

Act III

17. Lost
18. Over Each Other
19. What I've Done

Act IV

20. Overflow
21. Numb
22. In The End
23. Faint

Encore:

24. Papercut
25. A Place For My Head
26. Heavy Is The Crown
27. Bleed It Out




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