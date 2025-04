сегодня



LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке



Выступлением 26 апреля в Moody Center, Austin, Texas, LINKIN PARK открыли североамериканский тур:



Act I



01. Somewhere I Belong

02. Lying From You

03. Crawling

04. New Divide

05. The Emptiness Machine



Act II



06. The Catalyst

07. Burn It Down

08. Up From The Bottom (live debut)

09. Where'd You Go (FORT MINOR cover) (live debut by Linkin Park; partial - first verse and chorus only)

10. Waiting For The End

11. Castle Of Glass

12. Two Faced

13. Joe Hahn Solo

14. When They Come For Me / Until It Breaks / Remember The Name

15. Casualty

16. One Step Closer



Act III



17. Lost

18. Over Each Other

19. What I've Done



Act IV



20. Overflow

21. Numb

22. In The End

23. Faint



Encore:



24. Papercut

25. A Place For My Head

26. Heavy Is The Crown

27. Bleed It Out







