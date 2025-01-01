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Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»



У KERRY KING'a в недавнем интервью из SLAYER спросили, как смерть гитариста-основателя группы Джеффа Ханнемана в 2013 году повлияла на его отношения с басистом/вокалистом SLAYER tom'ом Araya:



«Я думаю, что кончина Джеффа повлияла на Tom'a сильнее, чем на меня. И я не имею в виду это с точки зрения дружбы. Просто я воспринял это не так тяжело, как Tom. Конечно, это было ужасно, и никто не хотел, чтобы такое случилось, но это действительно тяготило его. Думаю, именно это привело к тому, что он захотел уйти на покой раньше меня, потому что, как мне кажется, он чувствовал, что группа стала другой. Но потом, ни с того ни с сего, Tom решил, что хочет сыграть несколько концертов SLAYER в прошлом году, и я сказал: "Я и не хотел прекращать играть на концертах. Так что да, давай попробуем".



Как и в прежние годы существования SLAYER, мы с ним не разговариваем по телефону. Мы редко пишем друг другу. И это потому, что когда вы вместе 40 лет, мы становимся другими. Он уже не тот человек, с которым я начинал группу. Не в личном плане, просто он стал другим человеком. Я же в основном остался очень похожим на того, кем был в свои двадцать лет. И мне нравится Tom. Мы классные. Мы встречались в прошлом году для репетиций к концертам воссоединения SLAYER. Я не почувствовал ничего странного. Мы отыграли два концерта [на Riot Fest в Чикаго и на фестивале Aftershock в Сакраменто. Он был очень счастлив. Мы пообщались после второго, выпили по рюмке после шоу. Он пьёт текилу, а я люблю текилу, так что мы выпили именно её. И первой идеей сыграть со SLAYER снова в этом году было выступление на фестивале Louder Than Life, которое мы пропустили в прошлом году из-за урагана. Мы заново его организовали, и я сказал: "Если мы больше никогда не дадим ни одного шоу, я хочу исправить ситуацию с промоутером", потому что это была не наша вина. Но он хотел, чтобы мы сыграли. Так что мы дадим там концерт в этом году. А ещё в этом году мы выступим на концерте BLACK SABBATH [в начале июля в Бирмингеме, Великобритания]. Не могу дождаться этого момента, чёрт возьми».







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