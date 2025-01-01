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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 21
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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Savatage

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17 янв 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности

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JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе



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JON OLIVA в недавней беседе с Rocktambulos подтвердил, что новый альбом SAVATAGE практически готов:

«Вот как все было. Я работал над большим количеством материала с Al Pitrelli и Chris Caffery, и у нас было много материала в наличии, готового к выпуску. А потом произошел несчастный случай, который все испортил. И мне пришлось принимать решение. И я решил отправить ребят, чтобы порадовать фанатов, прежде всего, потому что я не хотел отменять концерты. Я сказал: "Нет, нет, нет. Я не могу их отменить". Я просто перестрою их так, чтобы ребята могли приехать туда и сыграть. А потом, надеюсь, к тому времени, как они вернутся и мы закончим работу с TSO [для осенне-зимнего тура 2025 года TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] в ноябре-декабре, я буду в порядке, и мы сможем приступить к записи [нового альбома SAVATAGE] в январе. Это моя цель - начать записывать новый материал. Песни уже практически все написаны. Просто для этого мне нужно быть здоровым. Я не могу петь так, как я пою, без ощущения, что кто-то колет меня отверткой».




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