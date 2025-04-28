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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 21
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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W.A.S.P.

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28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

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Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»



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BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью рассказал о том, как нынешняя индустрия потокового вещания создала атмосферу, в которой потребители не ценят музыку:

«Это настоящая проблема, потому что музыка стала одноразовой. Музыка уже не та, что была много лет назад. И много лет назад, если вы хотели приобрести пластинку, вам нужно было работать, копить деньги, а потом идти и покупать эту пластинку. Сегодня фанаты так не поступают. Сейчас процесс получения музыки — это как зайти на кухню и включить воду. Она есть постоянно. И это печально, потому что это не придаёт ценности музыке, потому что артист обменивает свой труд на труд фаната. Так было раньше. И этого больше нет, потому что, как я уже сказал, ценность, которую придаёт музыке публика, это уважение к музыке — всё это сейчас уже не так, как было раньше. И это очень печально, это сильно изменило музыкальный бизнес. С точки зрения концертов, к счастью, почти ничего не изменилось, потому что если бы изменилось, мы бы сейчас не разговаривали — для всех всё было бы кончено. Но, к счастью, живые выступления ещё остались. Но что касается самой музыки, то она больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит».

На вопрос о том, считает ли он, что обесценивание музыки в будущем будет только усугубляться, Blackie сказал:

«Если посмотреть на шоу-бизнес, то каждые 20 лет технологии радикально меняют шоу-бизнес, потому что технологии меняются. Если вернуться на сто лет назад и посмотреть на немое кино, то потом появилось кино со звуком, и оно уничтожило немое кино. И многие кинозвёзды эпохи немого кино не смогли перейти в новый формат. А через 15–20 лет появилось телевидение. И многие люди в шоу-бизнесе не смогли перейти из кино в телевидение. А затем рок-радио стало очень популярным. Произошёл этот переход. После этого в 1980-е годы появляется MTV. Многие группы не смогли перейти от простого исполнения музыки к тому, чтобы стать настоящими звездами телевидения. Теперь есть Интернет, есть искусственный интеллект и тому подобные вещи. Так что каждые 20 лет технологии радикально меняются. И тот артист, который не может перестроиться, умирает. Так и шоу-бизнес, по крайней мере, последние сто лет показывает нам, что он будет радикально меняться каждые 20 лет. И поэтому, если вы спросите меня, что, по-моему, произойдёт, я не смогу вам ответить, потому что существует много факторов, которые влияют на изменение технологий. Так что с этого момента всё будет зависеть от технологий».




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28 апр 2025
gravitgroove
Почему он на этой фотографии на Фрейли похож?
По поводу сабжа. Это из серии в духе бесцельное шатание по подворотне, посиделки в подвале, распитием алкоголя в падиках и битье стекл и еблетов - больше не ценятся, все расселись по домам как сычи и играют в эти их дурацкие приставки и компьютеры! жизни не знают, сукины дети! Всех бы на фронт отправить, на передки!
Вот тут такая же история складывается. Старику сложно принять, что культ собирательства музыки на пластах, кассетах и сиди был больше необходимостью в массах, чем искренним желанием. Он думает, что каждый был энтузиастом - меломаном. Да ничего подобного! Людям -то главное, чтобы качало и умещалось как можно компактнее. Те, кто любит коллекционировать именно аналог, они продолжают закупаться стеллажами , разводятся, чтобы затем освободить кладовую от коллекции сапог и туфель во имя рок эн ролла и сияющего металла.
28 апр 2025
olly71
gravitgroove, на ютубе есть канал собирателей винила ( скучнейшие беседы ) но один там признался что у него около 5000 пластинок в коллекции и в свои 55 лет он понимает прекрасно очень многие из них он уже ни разу больше не прослушает потому что жизни не хватит но завязывать собирать не перестаёт.
28 апр 2025
Corpsegrinder04
olly71, У меня сосед по подъезду в 00-х порнуху коллекционировал. Целенаправленно искал новинки и записывал на Cd-Dvd. Доходило до того, что даже отцифровывал с видеокассет. Учился на юридическом и проходил практику где-то в прокуратуре.
Рассказывал случай с реальными печальными эмоциями и чуть ли не со слезами на глазах, когда при нем бульдозером равняли какую-то конфискованную контрафактную партию порнухи.
Чел реально убивался с горя со словами "сколько добра и эксклюзива пропало".
28 апр 2025
R
R0ck_N_R0lla
я думаю Блэкки сетует не на то, что люди перестали покупать музыку именно на физических носителях, а на то, что перестали воспринимать музыку как что то значимое, потому что можно все послушать на стримингах. наткнулся недавно на ютубе на видео мужичка, который говорил, что мы разучились слушать музыку. раньше ты покупал альбом, приходил домой, садился и слушал его. от и до, какие то моменты переслушивал, буклет рассматривал. это было событие, не в последнюю очередь из за того, что ты купил этот альбом. а сейчас че то там фоном играет на спотике пока ты бегаешь/одеваешься/моешь посуду. аналог телевизора, который фоном включали, чтобы не в тишине сидеть. Вот мистер Лоулесс имеет ввиду что то подобное 

















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