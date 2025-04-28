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Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»



BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью рассказал о том, как нынешняя индустрия потокового вещания создала атмосферу, в которой потребители не ценят музыку:



«Это настоящая проблема, потому что музыка стала одноразовой. Музыка уже не та, что была много лет назад. И много лет назад, если вы хотели приобрести пластинку, вам нужно было работать, копить деньги, а потом идти и покупать эту пластинку. Сегодня фанаты так не поступают. Сейчас процесс получения музыки — это как зайти на кухню и включить воду. Она есть постоянно. И это печально, потому что это не придаёт ценности музыке, потому что артист обменивает свой труд на труд фаната. Так было раньше. И этого больше нет, потому что, как я уже сказал, ценность, которую придаёт музыке публика, это уважение к музыке — всё это сейчас уже не так, как было раньше. И это очень печально, это сильно изменило музыкальный бизнес. С точки зрения концертов, к счастью, почти ничего не изменилось, потому что если бы изменилось, мы бы сейчас не разговаривали — для всех всё было бы кончено. Но, к счастью, живые выступления ещё остались. Но что касается самой музыки, то она больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит».



На вопрос о том, считает ли он, что обесценивание музыки в будущем будет только усугубляться, Blackie сказал:



«Если посмотреть на шоу-бизнес, то каждые 20 лет технологии радикально меняют шоу-бизнес, потому что технологии меняются. Если вернуться на сто лет назад и посмотреть на немое кино, то потом появилось кино со звуком, и оно уничтожило немое кино. И многие кинозвёзды эпохи немого кино не смогли перейти в новый формат. А через 15–20 лет появилось телевидение. И многие люди в шоу-бизнесе не смогли перейти из кино в телевидение. А затем рок-радио стало очень популярным. Произошёл этот переход. После этого в 1980-е годы появляется MTV. Многие группы не смогли перейти от простого исполнения музыки к тому, чтобы стать настоящими звездами телевидения. Теперь есть Интернет, есть искусственный интеллект и тому подобные вещи. Так что каждые 20 лет технологии радикально меняются. И тот артист, который не может перестроиться, умирает. Так и шоу-бизнес, по крайней мере, последние сто лет показывает нам, что он будет радикально меняться каждые 20 лет. И поэтому, если вы спросите меня, что, по-моему, произойдёт, я не смогу вам ответить, потому что существует много факторов, которые влияют на изменение технологий. Так что с этого момента всё будет зависеть от технологий».







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