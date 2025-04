27 апр 2025



ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»



ROSS THE BOSS в интервью Hear 2 Zen ответил на вопрос о том, что он думает о перезаписи классических альбомов MANOWAR:



«Что я об этом думаю? Я думаю, что это ужасно. Честное слово. Я думаю, что это совершенно не нужно и пустая трата времени, и я не знаю, для чего. Я не знаю, зачем они это делают. Я должен быть честен с вами. Я не знаю, для чего.



Я могу представить себе перезапись этих пластинок с тем же составом, с теми же людьми. я», Но не с другой группой и другим гитаристом. Я просто считаю, что это звучит ужасно. Это просто чудовищно звучит».



На вопрос о том, не думал ли он когда-нибудь перезаписать полный классический альбом MANOWAR со своей группой ROSS THE BOSS, Ross ответил следующее:



«Я со своей группой? Нет. Никогда. Это пустая трата времени. Эти записи — это именно те самый пластинки. С ним не надо ничего делать. Они уже есть. И вот что поистине... Это разбивает сердце»







