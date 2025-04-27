Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
*SOPHIE LLOYD балуется с покемоном 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
*SOPHIE LLOYD балуется с покемоном 21
[= ||| все новости группы



*

Manowar

*



27 апр 2025 : 		 ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»

20 янв 2025 : 		 Новое видео MANOWAR

21 дек 2024 : 		 Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"

2 дек 2024 : 		 Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США

26 апр 2024 : 		 Фронтмен MANOWAR: «Если вы нашли своё призвание, ничто не устоит на вашем пути»

4 апр 2024 : 		 Вокалист MANOWAR: «Каждый человек — г...й!»

30 дек 2023 : 		 MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США

16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

14 сен 2023 : 		 Концертное видео MANOWAR

30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика
Показать далее
| - |

|||| 27 апр 2025

ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»



zoom
ROSS THE BOSS в интервью Hear 2 Zen ответил на вопрос о том, что он думает о перезаписи классических альбомов MANOWAR:

«Что я об этом думаю? Я думаю, что это ужасно. Честное слово. Я думаю, что это совершенно не нужно и пустая трата времени, и я не знаю, для чего. Я не знаю, зачем они это делают. Я должен быть честен с вами. Я не знаю, для чего.

Я могу представить себе перезапись этих пластинок с тем же составом, с теми же людьми. я», Но не с другой группой и другим гитаристом. Я просто считаю, что это звучит ужасно. Это просто чудовищно звучит».

На вопрос о том, не думал ли он когда-нибудь перезаписать полный классический альбом MANOWAR со своей группой ROSS THE BOSS, Ross ответил следующее:

«Я со своей группой? Нет. Никогда. Это пустая трата времени. Эти записи — это именно те самый пластинки. С ним не надо ничего делать. Они уже есть. И вот что поистине... Это разбивает сердце»




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 апр 2025
rassol
Не только ты, Росс, недоумеваешь.
27 апр 2025
B
Bumba Records
Согласен. Лучше бы новый материал выпускали. 

















просмотров: 255





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом