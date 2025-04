сегодня



SPINESHANK готовят новую песню



Вокалист SPINESHANK Jonny Santos в интервью "Talk Toomey" обсудил предстоящие концерты по случаю 25-летия альбома "The Height Of Callousness", а также ответил на вопрос о том, будет ли от группы что-то новое:



«У нас не было возможности уйти на высокой ноте. И когда мы только начали готовиться к этому, о новом альбоме даже не заходила речь. Это было больше похоже на «Эй, давайте просто выйдем и сыграем [»The Height Of Callousness«] полностью» и обеспечим группе смерть воина, если хотите — уйдем ярко вместо того, чтобы просто провалиться в безвестность.



Дело дошло до того, что... Сейчас я нахожусь в студии и заканчиваю редактирование и сведение первой песни SPINESHANK с 2012 года. Так что у нас выходит одна новая песня. Потому что я хочу понять, что мы сможем узнать: как пойдет дело дальше с этой песней SPINESHANK. Если она будет принята хорошо, и люди будут в восторге от нее, если она будет хорошо продаваться, то, возможно, в планах будет еще один альбом. А может быть, даже EP. Кто знает?»



Упомянув о возрождении ню-металла в последние годы, Jonny продолжил:



«Это довольно странно — это неизведанная территория. Надолго ли все это? Станет ли это основным направлением в тяжелой музыке или это просто модная причуда для современных подростков? Так что я считаю, что как только мы выпустим новую песню и проведем большую часть этого года в туре, тогда мы поймем, выпустим ли мы новую пластинку в следующем году или нет. Я бы хотел, но я хочу выпустить альбом только в том случае, если он будет иметь значение. Я не хочу выпускать альбом, если всем на него наплевать».



Рассказывая о своем нежелании выпускать полноформатный сборник нового материала, Jonny сказал:



«Я не собираюсь сравнивать нас с масштабами THE ROLLING STONES, но если бы я собирался пойти на концерт THE ROLLING STONES, меня бы не слишком волновало все, что они сделали после 1979 года. Смекаете?



Я считаю, что наступает определенный момент в карьере группы, когда у тебя есть постоянная и легитимная аудитория, и люди просто хотят послушать хиты.



Я заметил, что стоит мне выпустить музыку или что-то еще, и люди говорят: »О, чувак, это не похоже на «The Height Of Callousness»". Просто, чувак, если я дважды выложу одну и ту же пластинку, ты не станешь снова молодым. Потому что так оно и есть.



Очень немногим группам удается избежать наказания за выпуск одной и той же пластинки. AC/DC сделали это. SLAYER сделали это. Но это работает — это работает для них, и это чертовски круто. Но со мной такого не происходит.



Мысль о том, чтобы выпустить новую пластинку SPINESHANK, захватывает. Но в то же время мы посмотрим, как все пойдет.



Мы идем к этому без всяких ожиданий. Для нас этот год очень интересен, и я полагаю, что это шанс для многих людей, ставших поклонниками SPINESHANK за последние десять лет, которые никогда нас не видели, увидеть нас. А учитывая, что альбом «The Height Of Callousness» был, безусловно, самым лучшим нашим альбомом, я не могу придумать лучшей записи, чтобы исполнить ее целиком из нашего каталога».



Что касается возможной даты выхода нового сингла SPINESHANK, Jonny сказал:



«Ну, дело вот в чем. Я могу сказать, что на этой неделе у нас будут черновые миксы для прослушивания между собой. Так что мы надеемся, что в ближайшие две недели песня будет полностью смикширована, пройдет мастеринг и готова к выходу. Вот такая вот информация. Если бы я делал ставки, то, учитывая, что мы отправляемся в турне в июле, полагаю, что эта песня могла бы выйти где-то в конце мая или начале июня. Только не надо меня на этом ловить.



Есть такая штука, как проклятие SPINESHANK, и поверьте мне, оно все еще существует. [Смеется]»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 96