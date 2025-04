сегодня



RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS



RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS в рамках специального юбилейного концерта "Bonded By Blood" 25 апреля в UC Theatre in Berkeley, California, в рамках которого коллектив целиком исполнял материал этого альбома:



01. Bonded By Blood

02. Exodus

03. And Then There Were None

04. A Lesson In Violence

05. Metal Command

06. Pleasures Of The Flesh

07. Brain Dead (with Rick Hunolt)

08. Piranha (with Rick Hunolt)

09. Happy Birthday To You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) (for Paul Baloff)

10. Deliver Us To Evil (with Rick Hunolt)

11. No Love

12. Strike Of The Beast



Encore:



13. Hell's Breath

14. Warlord (with Jeff Andrews)

15. Impaler







