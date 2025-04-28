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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 21
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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Exodus

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RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS



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RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS в рамках специального юбилейного концерта "Bonded By Blood" 25 апреля в UC Theatre in Berkeley, California, в рамках которого коллектив целиком исполнял материал этого альбома:

01. Bonded By Blood
02. Exodus
03. And Then There Were None
04. A Lesson In Violence
05. Metal Command
06. Pleasures Of The Flesh
07. Brain Dead (with Rick Hunolt)
08. Piranha (with Rick Hunolt)
09. Happy Birthday To You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) (for Paul Baloff)
10. Deliver Us To Evil (with Rick Hunolt)
11. No Love
12. Strike Of The Beast

Encore:

13. Hell's Breath
14. Warlord (with Jeff Andrews)
15. Impaler




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 апр 2025
olly71
ну если пошла такая пьянка то на Impaler должен был выйти Кирк Хэммет 

















просмотров: 252





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