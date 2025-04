сегодня



SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY



SAMMY HAGAR в недавнем интервью рассказал о своем участии в "Back To The Beginning":



«Ну, то, что мне предложили сделать это практически в первый же день... Когда начали просачиваться слухи - внутренние слухи - [музыкальный директор мероприятия] Tom Morello позвонил мне и сказал: «Эй, чувак, тебе будет интересно?». Я ответил: «Да». Ему даже не пришлось говорить, что именно. «Тебе будет интересно?» "Да, Tom. Я в деле — целиком и полностью".



Я был так польщен, что оказался одним из первых. Но я только что участвовал в церемонии включения FOREIGNER в Зал славы рок-н-ролла и спел несколько песен FOREIGNER, а Ozzy, его включение в Зал последовало за моим выступлением на церемонии включения FOREIGNER. Они сидели и смотрели, как я делаю свое дело, и я думаю, что просто попался им на глаза. Потому что я не пою так, как Ozzy — я певец другого типа. И поэтому я учился. Все спрашивают: «Что ты слушаешь?» Я отвечаю: «Я слушаю гребаного Ozzy до пятого [июля]». Я должен выучить его фразировку. Его мелодические структуры настолько уникальны, он вообще уникальный певец.



Для меня это большая честь. И я выбрал песню «No More Tears». Потом и Tom сказал: "О, это было бы здорово. О, это было бы великолепно". И я сделаю еще одну. Чуть позже он вернулся и сказал: " Знаешь что? Ozzy собирается попробовать спеть пять песен, и он хочет спеть «No More Tears»". Я ответил: «Хорошо. »Flying High Again«». Он говорит: «Ты все понял». Так что сейчас я как раз занимаюсь исполнением «Flying High Again». Если Ozzy передумает, я спою «Flying High Again» и «No More Tears». И я предложил спеть одну из моих песен, и я решил спеть песню [MONTROSE] «Rock Candy», потому что она из той же эпохи, что и BLACK SABBATH - MONTROSE и SABBATH были из одной эпохи. Так что я в восторге!»







