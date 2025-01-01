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Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»



TOM HUNTING в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом EXODUS:



«Мы продвигаемся вперед. Барабаны уже готовы, практически все. Мы делаем дополнительные песни. И мы решили, что будем использовать время по максимуму прямо сейчас, ведь нам всем уже за шестьдесят. Так почему бы не использовать все по полной программе как можно скорее? Так что, по-моему, я записал порядка 17 или 18 песен на барабанах. Rob работает над вокалом. Gary [Holt] закончил со всеми своими ритмами и партиями. Это похоже на «next man up». Один парень устает, и тогда появляется следующий и занимается записью.



Я не знаю, насколько мы закончили, да и вообще, закончили ли мы что-нибудь? Я не думаю, что вы когда-нибудь действительно заканчиваете; вы просто отходите от песен и думаете: «Ладно, пусть будет так»».



На вопрос о том, есть ли на пластинке какой-то вклад от Dukes'a, Tom ответил:



«О, очень много. Мы так рады, что он вернулся. С ним очень хорошо работать, и он берет на себя эту роль. Я никогда не слышал, чтобы он пел так, как он поет на этой пластинке. Это снесет людям крышу. Так что я в восторге, я рад за него. Счастлив, что он вернулся. И просто чертовски круто».







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