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Как рестлинг помог лидеру FOZZY



В рамках недавнего интервью у CHRIS JERICHO спросили, помог ли ему его опыт и время, проведенное в рестлинге, в написании песен и работе в своей группе



«Да, и помогает до сих пор, потому что быть вокалистом — это быть сказителем, и ты - хозяин вечеринки, и ты в некотором роде ведущий шоу. Приливы и отливы диктуются вокалистом, фронтменом.



Когда я только начал заниматься рестлингом, когда мне было 19-20 лет, я не был самым крупным парнем, но я знал, что у меня может быть самая яркая индивидуальность и самая сильная харизма, и многое из этого я взял у фронтменов рок-н-ролла — Paul Stanley и David Lee Roth, Фредди Меркьюри и Mick'a Jagger'a, всегда помня о том, что я фронтмен рок-н-ролла на борцовском ринге. Затем, когда мы создали FOZZY, я взял те качества, которые я почерпнул из рок-н-ролла, которые я привнес в рестлинг, и вернул их в рок-н-ролл.



Когда ты выходишь на сцену, ты играешь персонажа. И вы можете убедиться, что об этом говорит Alice Cooper, об этом говорит Ozzy [Osbourne]. Да и любой человек, который является в чистом виде фронтменом — как, к примеру, Paul Stanley — это персонаж на сцене. Так что это то, что я всегда адаптировал и в FOZZY. Ты играешь персонажа. Ты выходишь на сцену с большей помпезностью и торжественностью... Ну, это же лучшие персонажи рестлинга — твоя собственная личность, возведенная в ранг тысячи. И это то, что люди хотят видеть. По крайней мере, я знаю, что хочу, и это никогда не изменится.



Рок-н-ролл — это рок-н-ролл. То же самое и с рестлингом. Вы хотите видеть более масштабных персонажей. Я всегда смеюсь, когда люди говорят: "AC/DC, они не настолько масштабны. Это просто «рабочий» рок-н-ролл". Правда? Потому что один из самых известных персонажей в истории рок-н-ролла — Angus Young в костюме школьника, а на голове у вокалиста английская кепка, что и является фишкой AC/DC. Так что в каждой рок-н-ролльной группе есть своя фишка. И вам нужно играть эту роль и быть, как я уже сказал, ярче, нежели все остальное, потому что я уверен, что именно за это люди любят шоу-бизнес, за этот элемент. Не то чтобы ты был напыщенным придурком, но в тебе есть немного отдушины, которая превращает тебя в того, кого люди хотели бы видеть на сцене... Вот почему я люблю THE STRUTS. Мне нравится Luke Spiller. Он как [Дэвид] Боуи и Фредди [Меркьюри], реинкарнированный в 2025 году. Вы хотите видеть эту рок-звезду на сцене. Так же и в рестлинге. Вы хотите, чтобы на сцене были крупные личности. И так получилось, что я занимался и тем, и другим... И, как я уже сказал, между этими двумя видами деятельности есть много общего, потому что это шоу-бизнес. И нет ничего лучше, чем находиться перед живой аудиторией. Когда ты чувствуешь энергию толпы, ты понимаешь, что твое шоу удалось. Вы можете устроить самое идеальное рок-шоу, но если толпа будет немного расслаблена, значит, оно не идеально. Вы можете выступить с шоу, где вы забываете слова и путаете ноты, но толпа сходит с ума. Это то, чего вы хотите. То же самое с рестлингом. Вы можете провести лучший матч в истории, а можете провести матч, в котором, может быть, не так много движений, не так много высоких полетов или чего-то еще, но если толпа сходит с ума, это то, ради чего все и затевалось. Это и есть шоу-бизнес».







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