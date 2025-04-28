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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 21
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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Shinedown

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28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»

27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

24 янв 2025 : 		 Новые песни SHINEDOWN

26 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN представил новое видео

23 ноя 2024 : 		 На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?

17 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

14 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом

24 сен 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN обещает «отличный альбом»

10 сен 2024 : 		 SHINEDOWN могут что-то выпустить до конца года

3 авг 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

30 июл 2024 : 		 JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN

12 июн 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»

23 май 2024 : 		 Новый материал SHINEDOWN к концу года

18 май 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме

5 май 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

22 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

19 апр 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN намекнул на сотрудничество с JELLY ROLL

6 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN
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SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году



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Eric Bass в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом SHINEDOWN:

«Мы постараемся... хотя нет, мы точно выпустим что-то новое до конца года. Послушайте, мы оцениваем, на каком этапе мы находимся со следующим альбомом SHINEDOWN. Когда придет время, тогда и придет. Мы всегда так говорим. И мы хотим убедиться, что у нас есть наш лучший материал для записи, а не просто сделать что-то, чтобы побыстрее сдать альбом. Я знаю, что мы упоминали июль, август, все эти условные месяцы для выхода альбома SHINEDOWN, но сейчас у меня нет точной даты. Но вот в чем дело: когда он будет готов и выйдет, это будет наша лучшая работа, и именно это для нас важно. Но мы активно работаем над ним. Я занимался сведением вчера. Сегодня буду сводить еще. Так что мы однозначно работаем над ним прямо сейчас».




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28 апр 2025
Klawd Air
Их пост-гранжистов определëнно одна из сильнейших команд.
28 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, всегда их путал с Collective Soul из-за их песни Shine 

















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