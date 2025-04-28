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SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году



Eric Bass в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом SHINEDOWN:



«Мы постараемся... хотя нет, мы точно выпустим что-то новое до конца года. Послушайте, мы оцениваем, на каком этапе мы находимся со следующим альбомом SHINEDOWN. Когда придет время, тогда и придет. Мы всегда так говорим. И мы хотим убедиться, что у нас есть наш лучший материал для записи, а не просто сделать что-то, чтобы побыстрее сдать альбом. Я знаю, что мы упоминали июль, август, все эти условные месяцы для выхода альбома SHINEDOWN, но сейчас у меня нет точной даты. Но вот в чем дело: когда он будет готов и выйдет, это будет наша лучшая работа, и именно это для нас важно. Но мы активно работаем над ним. Я занимался сведением вчера. Сегодня буду сводить еще. Так что мы однозначно работаем над ним прямо сейчас».







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