KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года



KERRY KING в недавнем интервью обсудил планы на творчество:



«Я сочинил две песни с тех пор, как вернулся домой после тура по США в конце февраля. Так что мы продолжаем работать над материалом. Мы ещё не играли вместе, но нам есть над чем поработать, когда мы соберёмся вместе.



Мы с Paul'ом всегда говорили о том, чтобы сразу после концертов взять недельный отпуск и сразу же отправиться в студию, чтобы сохранить все свои гастрольные наработки, чтобы работать на полную катушку — так не нужно практиковаться, чтобы стать лучше, мы и так хороши — и отправиться в студию, чтобы записать альбом. Так что в идеале, в моём идеальном мире, альбом должен быть записан в этом году, а затем нужно отдать его звукозаписывающей компании и сказать: "Ставьте его в очередь, пусть он выйдет когда хотите"».



На вопрос о том, не хотел бы он на следующем альбоме «затронуть какие-то другие влияния, например, немного углубиться в панк-рок», Kerry ответил:



«Не знаю. Я думаю, что панк был довольно хорошо освещён на первом альбоме — в "Everything I Hate About You" и "Two Fists" — это два очень разных панк-стиля. Так что я не удивлюсь, если это ещё раз проявится, потому что это часть моей истории. А в целом моя мысль — просто записать продолжение того, чем является "From Hell I Rise", продолжать делать то же самое, посмотреть, как будут звучать следующие 10 или 12 [песен]».



ОН также рассказал о своих рабочих отношениях с продюсером «From Hell I Rise» Josh Wilbur'ом, который ранее работал с KORN, LAMB OF GOD, AVENGED SEVENFOLD, BAD RELIGION и другими:



«Многие музыканты говорят, что продюсер как бы лишний человек в группе, но он был участником номер шесть. Он очень быстро работает в Pro Tools, просто мастер. Он садился за компьютер, а я сидел с гитарой и пытался понять, как сыграть что-то лучше. А он что-то делал на своем компьютереи показывал: "Как тебе?" А я такой: "Я даже не знаю, на каком ты моменте". Он такой быстрый, что я не понимал, что он сделал. Он показывал мне, а я говорил: "Да, звучит здорово". Но я не мог уследить за тем, что он делает. Его ум работает со скоростью миллион миль в час, и он определённо ознакомился с песнями до того, как мы их записали. Он приходил с предложениями перед последней неделей репетиций, и я отклонил большинство из них, но одну или две мы оставили. Я открыт для идей — обычно я уже думал о них, но у него была пара, которых я не знал. Я сказал: "Мне это нравится. Не могу поверить, что я до этого не додумался". Так что он был очень практичным, очень крутым. Мне нравилось работать с ним, а ему нравилось работать с нами. Так что мы надеемся, что всё получится так, что мы оба будем свободны, чтобы записать второй альбом вместе».







