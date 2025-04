сегодня



SYSTEM OF A DOWN открыли тур



Выступления 24 апреля в Estadio Nemésio Camacho El Campin, Bogota, Colombia, SYSTEM OF A DOWN открыли тур 2025 года:



01. Der Voghormia ([traditional] cover)

02. Attack (first time since 2015)

03. Prison Song

04. Violent Pornography (first time since 2019)

05. Aerials

06. Mr. Jack

07. I-E-A-I-A-I-O

08. Suite-Pee

09. Genocidal Humanoidz

10. A.D.D. (first time since 2018)

11. Needles

12. Deer Dance

13. Soldier Side

14. B.Y.O.B.

15. Radio/Video

16. Bubbles

17. Dreaming (breakdown only)

18. Hypnotize

19. ATWA

20. Bounce

21. Suggestions

22. Psycho

23. Chop Suey!

24. Lonely Day

25. Marmalade (first time since 2015)

26. Lost In Hollywood

27. Streamline (first time since 2005)

28. Forest

29. Protect The Land

30. Cigaro

31. Roulette (first time since 2018)

32. Toxicity

33. Sugar







