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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 21
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 21
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System of a Down

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28 апр 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли тур

11 мар 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
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SYSTEM OF A DOWN открыли тур



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Выступления 24 апреля в Estadio Nemésio Camacho El Campin, Bogota, Colombia, SYSTEM OF A DOWN открыли тур 2025 года:

01. Der Voghormia ([traditional] cover)
02. Attack (first time since 2015)
03. Prison Song
04. Violent Pornography (first time since 2019)
05. Aerials
06. Mr. Jack
07. I-E-A-I-A-I-O
08. Suite-Pee
09. Genocidal Humanoidz
10. A.D.D. (first time since 2018)
11. Needles
12. Deer Dance
13. Soldier Side
14. B.Y.O.B.
15. Radio/Video
16. Bubbles
17. Dreaming (breakdown only)
18. Hypnotize
19. ATWA
20. Bounce
21. Suggestions
22. Psycho
23. Chop Suey!
24. Lonely Day
25. Marmalade (first time since 2015)
26. Lost In Hollywood
27. Streamline (first time since 2005)
28. Forest
29. Protect The Land
30. Cigaro
31. Roulette (first time since 2018)
32. Toxicity
33. Sugar




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