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Гитарист SOUNDGARDEN о включении в ЗСРнР



KIM THAYIL прокомментировал сообщение о включении в Зал Славы Рок-н-Ролла группы SOUNDGARDEN:



«Я был представителем той субкультуры рока, которая не совсем понимала, к чему вся эта шумиха. В 80-е и 90-е годы, когда только зарождался этот зал, я, вероятно, был не одинок, поскольку принадлежал к панк-року или инди-метал сцене, которые с отвращением относились к этой идее. Мне было трудно понять, что такое качественная и количественная оценка».



В составе группы будут введены Thayil, Cameron, Корнелл, Ben Shepherd и оригинальный басист Hiro Yamamoto, игравший в коллективе с 1984 по 1989 годы.



Относительно того, кто будет вокалистом на церемонии, Kim сказал:



«Это высокая планка, не только техническая, но и эмоциональная. Должно быть почтение к ушедшему брату и основателю, а также должно быть почтение к наследию — как к работе Криса и его творчеству, так и к тому уважению и почтению, которое мы испытываем к себе коллективно и друг к другу. Уже появились некоторые предложения; я не готов делиться ими, но скажу лишь, что это более высокая планка, чем обычный состав из гитаристов и барабанщиков или певцов».



Vicky Cornell, вдова Криса, также прокомментировала новости на своей страничке:



«Спасибо @rockhall. И огромное спасибо всем фанатам, которые проголосовали, которые своей постоянной любовью и поддержкой поддерживают его наследие. Это всегда горько, но Крис был бы очень польщен, и эта награда уже давно назрела и вполне заслуженна! От имени Криса и всей нашей семьи — спасибо!!! С большой любовью!»





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