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ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома



Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о гастрольных планах группы, помимо нескольких выступлений на американских фестивалях в этом году, включая одно на M3 Rock Festival в начале мая в Merriweather Post Pavilion в Колумбии, штат Мэриленд:



«Мы планируем ещё один тур осенью, о котором я пока не могу говорить, но в конце года в США состоится ещё несколько концертов. Они ещё не объявлены, так что я не могу ничего сказать... А кроме этого, мы собираемся в Европу. В этом году мы старались не напрягаться, потому что в следующем году мы будем очень заняты, у нас состоится тур в честь 50-летнего юбилея и начнётся работа над альбомом к нему. В следующем году будет много всего интересного, и мы хотели сидеть тихо в этом году, но не получилось. Начались все эти концерты, так что мы всё ещё очень заняты».



На вопрос о том, будет ли продюсер Andy Sneap участвовать в работе над предстоящим юбилейным 50-м альбомом группы, Wolf ответил:



Он не будет работать над этим альбомом, потому что он попросил у нас отпуск на год. Я просил его, умолял его продюсировать альбом, но потом мы нашли его хорошего приятеля. Его зовут Zeuss. Он будет продюсировать новую работу.



Энди теперь как часть нашей семьи, но он много гастролировал с JUDAS PRIEST и много работал в студии в прошлом году. Он работал над альбомами SAXON, JUDAS PRIEST, а также DREAM THEATER — он сделал кучу всего. И когда я спросил: "Мы можем поработать в этом году?", он ответил: "Чувак, можно мне отдохнуть годик?", что вполне понятно».



Что касается предстоящего тура в честь 50-летия ACCEPT, который должен начаться в конце года, он сказал:



«Это будет ретроспектива всей 50-летней карьеры, и, конечно же, в неё войдут многие важные вещи 1980-х и некоторые более редкие композиции. Мы будем выступать с приглашёнными певцами и музыкантами, и это будет очень интересно, такое бывает раз в жизни. Есть только один шанс отметить 50-летний юбилей... Я не думаю, что у нас будет ещё один шанс».



На вопрос о том, что стимулирует его заниматься творчеством и создавать новую музыку с ACCEPT, Wolf ответил:



«Мы всё ещё имеем желание этим заниматься. У меня всё ещё есть энергия и страсть к этому, так что я не чувствую, что настал момент, когда я сыт по горло, хочу уйти на пенсию или что-то в этом роде. Я всё ещё полон сил. Как и все в группе. И это, как мне кажется, поддерживает в нас мотивацию и заставляет нас двигаться вперёд. И очень круто создавать музыку, которая действительно что-то значит для фанатов. Одно дело, если бы мы выпускали альбомы, а все говорили: "Просто играйте старые песни. Нам не нужно ничего нового". Но всё как раз наоборот. Люди с удовольствием слушают этот материал, они очень довольны и уважают тот факт, что мы продолжаем упорно работать. Так что старые и новые песни как бы живут бок о бок, когда мы выступаем вживую. Классика всегда будет классикой, и её будут чаще крутить по радио. Но когда дело доходит до живых выступлений, я думаю, фанаты очень ценят то, что мы исполняем новый материал».







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