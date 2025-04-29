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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 22
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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KK's Priest

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K.K. DOWNING вспоминает Леса Бинкса



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K.K. DOWNING опубликовал следующее сообщение:

«Где-то в 1977 году мы готовились к работе над нашим 3-м альбомом "Sin After Sin" и оказались в студии с лучшим лондонским сессионным барабанщиком Simon'ом Phillips'ом. Мы быстро поняли, насколько необычен был Simon, и быстро предложили ему стать участником группы. К нашему разочарованию, он предпочёл продолжать работать в качестве сессионщика. Это стало проблемой, и мы задали вопрос, кто же тот человек, который может сравниться с ним? Ответ был таков: есть только один человек, и этот человек — Лес Бинкс!

Мы без колебаний разыскали Леса и, услышав его игру, поняли, что должны заполучить его во что бы то ни стало. К счастью и большому облегчению, Лес согласился отправиться с нами в тур.

Остальное вошло в историю. Мы провели с Лесом много отличных туров, и он записывался с нами на протяжении всего критически важного периода карьеры группы.

Мне очень повезло, что в последнее время я играл с Лесом. Сначала в 2019 году в The Steel Mill в Вулверхэмптоне, что также стало моим первым живым выступлением за несколько лет. Этот концерт быстро назвали "MegaPriest", поскольку в нём участвовали мой хороший друг и крутой басист David Ellefson, а также Ripper Owens на вокале и AJ Mills из KK'S PRIEST на гитаре. Лес был как всегда безупречен на барабанах, каким я всегда его и помнил. Я так счастлив, что это шоу было записано и будет жить вечно.

А потом, по счастливой случайности, JUDAS PRIEST должны были быть введены в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году, так что я и Лес полетели в Лос-Анджелес и смогли провести немало времени вместе, разговаривая о старых временах за несколькими кружками пива. Мы отыграли концерт, и он был довольно сенсационным, но я должен сказать, что время и дни, которые мы провели вместе, обращая время вспять, когда мы были молодыми людьми, стремящимися и надеющимися однажды добиться успеха, были для меня гораздо более ценными, чем любая награда или авторитетное признание».




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29 апр 2025
IJzerklompje
Недавно узнал, что именно Бинкс написал музыку к треку Beyond the Realms of Death. Всего одна песня его авторства, зато какая. 

















просмотров: 76





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