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DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу



DEVIN TOWNSEND сообщил, что ближайшее североамериканское турне, стартующее второго мая в Нэшвилле, будет для поклонников "последним разом", когда они смогут увидеть музыканта на сцене в ближайшие годы:



«На протяжении почти 35 лет я следую по творческому пути, руководствуясь инстинктом: каждый альбом, каждый тур, каждый проект — это новая глава в истории, которую я считаю необходимым рассказать. Мой разум цепляется за концепции, и мне нравится их воплощать. Такая погоня сделала это путешествие диким, непредсказуемым и приносящим глубокое удовлетворение.



За эти годы я бесчисленное количество раз слышал: « Dev, сделай перерыв... пожалуйста». Но поток идей, волнение и поддержка невероятных музыкантов и слушателей не давали мне покоя, заставляли меня гастролировать и быть благодарным за жизнь в дороге. Однако все изменилось - особенно после пандемии. Бронирование туров теперь означает планирование на два года вперед. С меньшим количеством площадок, меньшим количеством съемочных групп и насыщенным гастрольным циклом стало сложнее, чем когда-либо, выстроить все в одну линию. И помимо логистики, жизнь просто настигла меня: моим родителям нужна помощь, мои собаки на последнем издыхании, дети съехали, «The Moth» почти завершен, и, по правде говоря, мне нужно время, чтобы отдышаться и перестроиться.



Поэтому я принял решение взять перерыв в гастролях - на неопределенный срок. Предстоящий североамериканский тур станет последним, когда вы увидите меня на сцене в обозримом будущем.



Но это не значит, что я больше не буду выступать. Вовсе нет. Я буду выступать до последнего вздоха. Но сейчас мне нужно быть рядом с людьми, которым я нужен, и дать себе возможность осмыслить все, через что я прошел.



Тем временем я запускаю давно назревший проект: « The Ruby Quaker Show» — серию передач на YouTube, в которой я наконец-то расскажу о десятках творческих начинаний, которые я откладывала на потом. Альбомы, миры, изобретения и странные, чудесные идеи, которые я откладывала годами, — теперь я найду время, чтобы воплотить их в жизнь, без привычного давления, когда знаешь, что через месяц меня снова не будет.



Я вернусь на сцену. Но сначала мне нужно перезагрузиться. Гастроли были прекрасной и изнурительной константой в моей жизни, и в этот раз я прислушиваюсь к голосу, который говорит: не спеши. Я хочу творить из места спокойного вдохновения, а не бешеной обязанности. И пока я не смогу по-настоящему быть рядом с людьми, которые на меня полагаются, мое творчество не будет на высоте.



Итак, вот в чем дело: этот заключительный тур по Северной Америке будет чем-то особенным. Мы покопаемся в каталоге, вытащим несколько великих композиций и превратим эти концерты в настоящий праздник.



Если вы когда-нибудь хотели войти в этот мир, который я создал, — может быть, вам попался «The Moth», или песня нашла свой путь к вам, когда вы в ней нуждались, — сейчас самое время. Я знаю, что в экономическом плане дела обстоят непросто, и я не отношусь к этому легкомысленно, поэтому я делаю все возможное, чтобы сделать эти концерты настолько значимыми и незабываемыми, насколько это возможно. Давайте сделаем так, чтобы это шоу стало незабываемым».







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