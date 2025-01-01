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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 22
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 22
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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Chthonic

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29 апр 2025 : 		 Новое видео CHTHONIC

5 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2021 : 		 Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий

18 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

14 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

20 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC
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Новое видео CHTHONIC



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"Endless Aeons", новое видео группы CHTHONIC, доступно для просмотра ниже.




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