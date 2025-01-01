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Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР



Музыканты BAD COMPANY, Paul Rodgers, Simon Kirke и Mick Ralphs, прокомментировали новость о включении группы в Зал Славы Рок-н-Ролла.



«Это потрясающе и очень здорово — стать частью культового американского института, который прославляет музыку, музыкантов и порой невоспетых героев за кулисами», — заявил Rodgers в интервью Billboard. «Я знаю, что наши поклонники, друзья и некоторые СМИ давно хотели этого, так что они наконец-то будут довольны. Я с нетерпением жду встречи со старыми друзьями, воссоединения с Чабби Чеккером — может, сделаем твист?».



Как сказал Kirke, он «очень счастлив», что BAD COMPANY наконец-то включат в Рок-Холл. «Я ничего не отнимаю у комитета [Рок-Холла], у них были свои причины, но это долгожданное дополнение, если хотите».



Ralphs, который не сможет присутствовать на церемонии 8 ноября в Лос-Анджелесе после перенесенного в 2016 году тяжелого инсульта, заявил по электронной почте: «Я в восторге и считаю, что введение BAD COMPANY в Зал славы рок-н-ролла — это фантастика!».



BAD COMPANY могли быть введены в Зал славы с 1999 года, а в этом году получили свою первую номинацию.







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