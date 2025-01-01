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MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS



MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS в рамках выступления 26 апреля в House Of Blues, Anaheim, California для исполнения кавер-версии композиции SCORPIONS "He's A Woman - She's A Man".







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