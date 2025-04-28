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*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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Bad Company

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BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла



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BAD COMPANY и SOUNDGARDEN официально объявлены среди тех, кто будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла. Кроме них в Зал войдут Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast и THE WHITE STRIPES.

Salt-N-Pepa и Warren Zevon будут удостоены Musical Influence Award; Thom Bell, Nicky Hopkins и Carol Kaye получат Musical Excellence Awards; бывший президент Warner Bros. Records Lenny Waronker получит Ahmet Ertegun Award.

«Каждый из этих участников создал свое собственное звучание и настроение, которое оказало глубокое влияние на культуру и помогло навсегда изменить ход развития рок-н-ролла», - заявил Джон Сайкс, председатель Зала славы рок-н-ролла. «Их музыка дала голос многим поколениям и повлияла на бесчисленное количество артистов, которые пошли по их стопам».

Церемония введения в Зал славы состоится 8 ноября в театре «Павлин» в Лос-Анджелесе. Она будет транслироваться в прямом эфире на Disney+, а отредактированная версия выйдет в эфир на канале ABC.




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28 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
В последнее время много гоняю Soundgarden, до чего ж хорошая группа была
28 апр 2025
B
BasterBaster
Да введите сразу всех. Что за идиотская премия, по две группы в год, как будто за год какие-то станут более легендарными, какие-то менее. Это же всегда даётся за заслуги, которые десятилетия назад были, новых заслуг не появится, так в чём смысл рандомно выбирать каждый год кому вручить, кому нет 

















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