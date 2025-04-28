сегодня



BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла



BAD COMPANY и SOUNDGARDEN официально объявлены среди тех, кто будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла. Кроме них в Зал войдут Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast и THE WHITE STRIPES.



Salt-N-Pepa и Warren Zevon будут удостоены Musical Influence Award; Thom Bell, Nicky Hopkins и Carol Kaye получат Musical Excellence Awards; бывший президент Warner Bros. Records Lenny Waronker получит Ahmet Ertegun Award.



«Каждый из этих участников создал свое собственное звучание и настроение, которое оказало глубокое влияние на культуру и помогло навсегда изменить ход развития рок-н-ролла», - заявил Джон Сайкс, председатель Зала славы рок-н-ролла. «Их музыка дала голос многим поколениям и повлияла на бесчисленное количество артистов, которые пошли по их стопам».



Церемония введения в Зал славы состоится 8 ноября в театре «Павлин» в Лос-Анджелесе. Она будет транслироваться в прямом эфире на Disney+, а отредактированная версия выйдет в эфир на канале ABC.







+0 -0



( 2 ) просмотров: 174

