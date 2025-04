сегодня



Новое видео OBSIDIAN TONGUE



To Forgive Oneself, новое видео OBSIDIAN TONGUE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Eclipsing Worlds Of Scorn, релиз которого намечен на 30 мая на Profound Lore Records:



01. Orphaned Spiritual Warrior

02. Snakeskin Tunnel Colony

03. Eclipsing Worlds Of Scorn

04. To Forgive Oneself

05. ...And They Still Dream...

06. Theater Of Smoke & Wind







