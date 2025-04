сегодня



DOWN выпустят альбом в 2026



DOWN сообщили о заключении контракта с Nuclear Blast Records и выпустят на новом для себя лейбле альбом в следующем году.



Nuclear Blast Records: «Nuclear Blast гордятся тем, что стали партнерами легенд NOLA DOWN в их долгожданном возвращении в мир металла. Кроме того, мы рады вернуть некоторые из их ключевых релизов прошлого каталога в центр внимания, особенно на виниле. В Nuclear Blast очень много давних поклонников DOWN, и они очень рады сотрудничать с одной из своих любимых групп. 2026 год не заставит себя ждать!»



Anselmo: «Я рад подписать контракт с Nuclear Blast Records. Это хороший лейбл, и мы готовы сделать несколько потрясающих записей!»



Keenan: «Для меня, уже ставшего частью семьи Nuclear Blast вместе с CORROSION OF CONFORMITY, большая честь и привилегия быть здесь вместе с моими братьями по DOWN. Команда Nuclear Blast — это хорошо отлаженный механизм, и вы точно можете сказать, что они любят то, что делают. Мы находимся в правильном месте».



Bower: «Nuclear Blast — отличный лейбл, который выпустил множество отличных альбомов. Для нас большая честь, что они работают с нами!»







+1 -0



просмотров: 126