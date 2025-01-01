Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 46
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 46
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
[= ||| все новости группы



*

Down

*



30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN

20 авг 2020 : 		 Видео с репетиции DOWN

13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DOWN выпустят альбом в 2026



zoom
DOWN сообщили о заключении контракта с Nuclear Blast Records и выпустят на новом для себя лейбле альбом в следующем году.

Nuclear Blast Records: «Nuclear Blast гордятся тем, что стали партнерами легенд NOLA DOWN в их долгожданном возвращении в мир металла. Кроме того, мы рады вернуть некоторые из их ключевых релизов прошлого каталога в центр внимания, особенно на виниле. В Nuclear Blast очень много давних поклонников DOWN, и они очень рады сотрудничать с одной из своих любимых групп. 2026 год не заставит себя ждать!»

Anselmo: «Я рад подписать контракт с Nuclear Blast Records. Это хороший лейбл, и мы готовы сделать несколько потрясающих записей!»

Keenan: «Для меня, уже ставшего частью семьи Nuclear Blast вместе с CORROSION OF CONFORMITY, большая честь и привилегия быть здесь вместе с моими братьями по DOWN. Команда Nuclear Blast — это хорошо отлаженный механизм, и вы точно можете сказать, что они любят то, что делают. Мы находимся в правильном месте».

Bower: «Nuclear Blast — отличный лейбл, который выпустил множество отличных альбомов. Для нас большая честь, что они работают с нами!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 126





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом