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Locus Noir

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LOCUS NOIR на Listenable Records



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Проект LOCUS NOIR, новое детище Ben'a DMN из SYBREED, заключил соглашение с Listenable Records.

«Я просто в восторге от того, что снова буду работать с Listenable Records. Это команда, которую я давно знаю и высоко ценю: они сыграли ключевую роль в карьере Sybreed и всегда демонстрировали подход, основанный на высоком уровне сотрудничества, что соответствует моей собственной рабочей этике и было одним из моих непреложных условий, когда я решил вернуться в музыку в качестве активного артиста. Я также знаю, что между нами существует настоящая культурная близость, которая будет способствовать нашему обмену. Поэтому я был очень рад, когда они сказали мне, что хотят подписать контракт с Locus Noir после того, как я с ними связался, и я знаю, что могу рассчитывать на команду Listenable Records, тем более что они видят в этой новой группе такой же потенциал, как и я. Это вселяет в меня уверенность — и оптимизм, какой только может быть при исполнении подобной музыки, — в отношении выхода дебютного альбома Locus Noir «Shadow Sun» и следующих шагов в этом новом музыкальном приключении».



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