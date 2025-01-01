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Переиздание Load METALLICA выйдет летом



13 июня на собственном лейбле Blackened Recordings METALLICA выпустит переиздание альбома Load, который будет доступен в цифровом варианте, на кассете, на двойном виниле, тройном CD, и в виде лимитированного бокс-сета:



Ремастированный лимитированный делюкс-бокс-сет — это амбициозная и всеобъемлющая капсула времени METALLICA эпохи 1995-97 годов, наполненная эксклюзивными материалами, включая ранее не издававшиеся демо-записи, черновые миксы, живые выступления, выступления в эфире и на телевидении и многое другое. В издание (обещается, что допечаток не будет) войдут ремастированный альбом «Load» на 180-граммовом двойном виниле, picture-диск «Mama Said» и «Loadapalooza '96», 140-граммовый тройной винил с записью во время выступления METALLICA на Lollapalooza в Irvine Meadows Amphitheatre 4 августа 1996 года. На 15 CD, входящих в комплект, можно найти как ремастированный альбом «Load», так и никогда ранее не издававшиеся сборники риффов, демо-записи и черновые миксы, B-Sides и раритеты, а также множество концертного материала, а на четырех DVD — множество закулисных, студийных и концертных съемок, выступления в эфире и на телевидении, визит группы на Polar Beach Party в Туктояктук, Канада, и многое другое. Завершают подборку памятные вещи, включая упаковку из 14 карт теста Роршаха, нашивку Pushead, постер Lollapalooza 11x17, репродукцию обложки Rolling Stone, пять гитарных и басовых медиаторов, листки с текстами песен, два ламинированных пропуска на тур и делюксовая 128-страничную книга.



Детальный трек-лист можно найти на Metallica.com















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