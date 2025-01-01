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Новый альбом HALESTORM выйдет летом



HALESTORM сообщили о том, что выпустит новую пластинку, получившую название "Everest", восьмого августа на Atlantic Records.



«Альбом „Everest“ — это история нашего путешествия как группы, полная прекрасных финалов и новых начинаний. Мы плетем запутанную паутину из меланхолии, разочарования, гнева и огромного очищающего сооружения любви и ее потери. Это американские горки с эпическими музыкальными перипетиями, великолепным написанием песен и совершенно безумными поворотами. 'Everest' — это звуковое представление четырех столпов HALESTORM. Позвольте нам заново представить себя и пригласить вас в наш мир... если вы осмелитесь»







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