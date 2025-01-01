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Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»



В новом интервью для Heavyfonía BLACKIE LAWLESS, чей сингл «Animal (F**k Like a Beast)» 40 лет назад занял 9-е место в списке PMRC (Parents' Music Resource Centre) «Filthy Fifteen», заявил о важности свободы слова:



«Честно говоря, я считаю, что цензура сейчас хуже, чем в 1980-х, потому что с появлением Интернета люди просто боятся говорить правду.



Цензура — это уродливая вещь, потому что идея свободы слова заключается не в защите распространённых мнений, а в защите непопулярной точки зрения. И мне всё равно, что кто-то хочет сказать, — они могут выдвигать самые безумные идеи, какие только захотят. Я достаточно доверяю своим согражданам, чтобы они сами определяли, что является чушью, а что нет. И если позволить людям решать, то в большинстве случаев они придут к правильным выводам. Как я уже сказал, я не считаю хорошей идеей попытку ограничить свободу слова».



На вопрос о том, какими он видит социальные сети: демократичным способом самовыражения для людей или платформой для «культуры отмены» и полярных взглядов, он ответил:



«И то, и другое. Но из того, что я вижу... Я не провожу в соцсетях много времени, поэтому мало что знаю об этом, но, судя по тому, что я слышу, концепция возможности отменять людей пугает.



Что касается кого-то вроде меня, мне всё равно, что вы обо мне скажете. Но большинство людей в мире не такие, они бурно реагируют на то, что думают другие люди. Поэтому таких людей легко "отменить". Таких людей, как я, нельзя отменить, потому что нам всё равно. Отменить можно только в том случае, если человеку не всё равно. Если я верю в то, что делаю, мне всё равно, верит в это кто-то или нет. Важно то, что я думаю. И я всю свою карьеру говорю нашим фанатам: единственное, что действительно важно, — это думать своей головой. Придумывайте свои собственные идеи. Высказывайте свои собственные мнения. Не слушайте, что вам говорят окружающие. Да, вы можете слушать, но в конце концов вы должны сами решить, что для вас правильно, и это очень важно. Как я уже сказал, я говорю об этом всю свою карьеру. Так что концепция цензуры определённо вписывается в неё».



На вопрос о своём заявлении, сделанном пару десятилетий назад, в котором он выразил заинтересованность в том, чтобы стать сенатором, Blackie ответил:



«В то время я был очень увлечён этим вопросом, но я думаю, что могу сказать больше, создавая музыку в течение длительного периода времени, чем если бы я поехал в Вашингтон. Поэтому я принял правильное решение, оставшись на своём месте, потому что мой голос будет громче в течение длительного периода времени, чем если бы я отправился туда и стал политиком».



На вопрос, не разочарован ли он сегодняшней политикой, он ответил:



«Существует старое выражение: "Абсолютная власть развращает абсолютно". И в этом есть большая доля правды. Всё дело в деньгах и власти — вот что такое политика, а я такой человек, что мне не нравится, когда людям не дают говорить правду. Мне там просто не место. Так что мне гораздо лучше заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, потому что я могу говорить то, что хочу, без ограничений. Ведь говорят, что политика — это искусство компромисса, а я не умею идти на компромиссы».



На вопрос, не изменил ли он своё мнение о способности рок-н-ролла изменить мир, Lawless ответил:



«Нет, нисколько, потому что если вспомнить 1960-е и 1970-е годы, рок-н-ролл помог выиграть вoйну. Любой случай, когда вы можете заставить людей прислушаться к идеям, — это мощная вещь. И это одна из причин, почему рок-н-ролл всегда пугал людей. Потому что он опасен из-за идей, о которых он рассказывает. И именно это сделало его таким революционным. И я думаю, именно этого не хватает рок-н-роллу сегодня. Я бы хотел, чтобы этого было больше, потому что когда он был по-настоящему революционным, его нужно было бояться, если ты оказывался рядом с кем-то, кто с ним не соглашался. И сегодня мне этого не хватает».



В конце интервью его попросили охарактеризовать нынешнего пpeзидeнта CШA одним словом:



«Победитель».







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