Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

|
|
|
все новости группы
|
США
28 май 2024 :
|
W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом
13 янв 2024 :
|
Второй бокс-сет W.A.S.P.
4 янв 2024 :
|
Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное
11 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»
9 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»
7 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»
6 ноя 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли
29 окт 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли
26 окт 2023 :
|
Вскрытие W.A.S.P.
25 окт 2023 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
3 сен 2023 :
|
W.A.S.P. готовят бокс-сет
13 авг 2023 :
|
Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
28 июн 2023 :
|
Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
15 июн 2023 :
|
CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»
1 июн 2023 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»
21 май 2023 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
16 май 2023 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023 :
|
У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
|
Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
|
Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
|
Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
|
W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
|
Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
|
Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
|
Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
|
Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
|
Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
|
Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
|
W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
|
SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
|
Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
|
Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
|
W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
|
Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
|
W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
|
Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
|
BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
|
Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
|
Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
|
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
|
W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
|
W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
|
W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
|
Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
|
W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
|
Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
|
W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
|
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
|
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
|
Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
|
W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
|
W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
|
Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
|
W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
|
W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
|
W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
|
Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
|
Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
|
W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
|
Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
|
W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
|
W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
|
Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
|
Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
|
На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
|
W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
|
Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
|
Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
|
Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
|
Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
|
Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
|
Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
|
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
|
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
|
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
|
W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
|
W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
|
Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
|
Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
|
W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
|
W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
|
W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
|
В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
|
Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
|
W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
|
Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
|
Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
|
|
|
сегодня
Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»
В новом интервью для Heavyfonía BLACKIE LAWLESS, чей сингл «Animal (F**k Like a Beast)» 40 лет назад занял 9-е место в списке PMRC (Parents' Music Resource Centre) «Filthy Fifteen», заявил о важности свободы слова:
«Честно говоря, я считаю, что цензура сейчас хуже, чем в 1980-х, потому что с появлением Интернета люди просто боятся говорить правду.
Цензура — это уродливая вещь, потому что идея свободы слова заключается не в защите распространённых мнений, а в защите непопулярной точки зрения. И мне всё равно, что кто-то хочет сказать, — они могут выдвигать самые безумные идеи, какие только захотят. Я достаточно доверяю своим согражданам, чтобы они сами определяли, что является чушью, а что нет. И если позволить людям решать, то в большинстве случаев они придут к правильным выводам. Как я уже сказал, я не считаю хорошей идеей попытку ограничить свободу слова».
На вопрос о том, какими он видит социальные сети: демократичным способом самовыражения для людей или платформой для «культуры отмены» и полярных взглядов, он ответил:
«И то, и другое. Но из того, что я вижу... Я не провожу в соцсетях много времени, поэтому мало что знаю об этом, но, судя по тому, что я слышу, концепция возможности отменять людей пугает.
Что касается кого-то вроде меня, мне всё равно, что вы обо мне скажете. Но большинство людей в мире не такие, они бурно реагируют на то, что думают другие люди. Поэтому таких людей легко "отменить". Таких людей, как я, нельзя отменить, потому что нам всё равно. Отменить можно только в том случае, если человеку не всё равно. Если я верю в то, что делаю, мне всё равно, верит в это кто-то или нет. Важно то, что я думаю. И я всю свою карьеру говорю нашим фанатам: единственное, что действительно важно, — это думать своей головой. Придумывайте свои собственные идеи. Высказывайте свои собственные мнения. Не слушайте, что вам говорят окружающие. Да, вы можете слушать, но в конце концов вы должны сами решить, что для вас правильно, и это очень важно. Как я уже сказал, я говорю об этом всю свою карьеру. Так что концепция цензуры определённо вписывается в неё».
На вопрос о своём заявлении, сделанном пару десятилетий назад, в котором он выразил заинтересованность в том, чтобы стать сенатором, Blackie ответил:
«В то время я был очень увлечён этим вопросом, но я думаю, что могу сказать больше, создавая музыку в течение длительного периода времени, чем если бы я поехал в Вашингтон. Поэтому я принял правильное решение, оставшись на своём месте, потому что мой голос будет громче в течение длительного периода времени, чем если бы я отправился туда и стал политиком».
На вопрос, не разочарован ли он сегодняшней политикой, он ответил:
«Существует старое выражение: "Абсолютная власть развращает абсолютно". И в этом есть большая доля правды. Всё дело в деньгах и власти — вот что такое политика, а я такой человек, что мне не нравится, когда людям не дают говорить правду. Мне там просто не место. Так что мне гораздо лучше заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, потому что я могу говорить то, что хочу, без ограничений. Ведь говорят, что политика — это искусство компромисса, а я не умею идти на компромиссы».
На вопрос, не изменил ли он своё мнение о способности рок-н-ролла изменить мир, Lawless ответил:
«Нет, нисколько, потому что если вспомнить 1960-е и 1970-е годы, рок-н-ролл помог выиграть вoйну. Любой случай, когда вы можете заставить людей прислушаться к идеям, — это мощная вещь. И это одна из причин, почему рок-н-ролл всегда пугал людей. Потому что он опасен из-за идей, о которых он рассказывает. И именно это сделало его таким революционным. И я думаю, именно этого не хватает рок-н-роллу сегодня. Я бы хотел, чтобы этого было больше, потому что когда он был по-настоящему революционным, его нужно было бояться, если ты оказывался рядом с кем-то, кто с ним не соглашался. И сегодня мне этого не хватает».
В конце интервью его попросили охарактеризовать нынешнего пpeзидeнта CШA одним словом:
«Победитель».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет