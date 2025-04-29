29 апр 2025



GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»



GENE SIMMONS в интервью 95.9 рассказал о том, что во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND он предлагает своим поклонникам возможность стать личным помощником и роуди группы на день. В рамках этого предложения, получившего название «The Ultimate Gene Simmons Experience», фанаты смогут не только встретиться с ним и его группой, но и помочь им с погрузкой оборудования и монтажом сцены, а также можно будет посетить саундчек и провести время за кулисами. Роуди присоединится к Simmons'y за ужином, а во время концерта Gene его представит на сцене. Стоимость всего этого составляет 12 495 долларов, плюс первоначальная цена билета, а в комплект входит бас-гитара, которой Gene пользовался ранее, и он доступен только для одного фаната на каждом концерте.



На вопрос о том, как он пришёл к цене в $12 495, Simmons ответил:



«Дело вот в чём: когда я был ребёнком и ходил на концерт Джими Хендрикса или кого-то ещё, конечно, я наслаждался шоу и действительно получал от него удовольствие. Мы постоянно это обсуждали, но я не знал, на что всё это похоже. Как начинается этот день? Каково это — сидеть и завтракать или обедать с моими любимыми рок-звёздами, а потом садиться в лимузин, ехать на концерт, настраивать барабаны, делать саундчек, а затем оказаться на сцене и снимать, потому что сейчас всё снимается на видео. Невозможно сходить в туалет без камеры под кабинкой. А потом тебя выводят на сцену, чтобы ты спел вместе с группой. Но, как бы то ни было, мы берём только одного человека в день на каждое шоу. И я скажу вам почему: потому что в наше время все судятся. Это значит, что все судятся со всеми без причины. Если вы порезались бумагой, на кого-то подают в суд. Такова жизнь в Америке — кстати, в Калифорнии подобного гораздо больше. Это просто безумие. Поэтому я не могу, если бы даже захотел, пригласить за день 10, 20, 30 — столько людей, сколько нам хотелось бы. Поэтому мы берём только одного, так как страховка на него стоит астрономических денег. Так что это не дёшево. Это не для всех. И за одного человека приходится платить. Такова жизнь».



Gene добавил, что ценник в размере 12 495 долларов включает в себя не только «классические вещи»:



«Это ещё и риск, финансовый и юридический. Кому-нибудь что-нибудь не понравится, и он подаст на нас в суд, и это обойдётся нам в сотни тысяч долларов. Нужна страховка на все случаи жизни. У вас есть машина? У вас есть на неё страховка. Фактически, если вы покупаете что-либо — инструмент, — вам выдают страховку. Вы хотите годовую или трёхгодовую? Всё застраховано».



Gene предлагает ещё одну программу под названием «Gene Simmons Bass Experience», которая даёт шанс одному фанату и трём гостям встретиться с басистом KISS за кулисами. При этом фанат сможет забрать домой одну из бас-гитар, которая может быть подписана персонально за $6 500 за инструмент, не использовавшийся на концерте, и $12 500 за ту, на которой Simmons играл ранее на концерте, в дополнение к стоимости билета.







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