Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане
Показать далее
| - |

|||| 29 апр 2025

GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»



zoom
GENE SIMMONS в интервью 95.9 рассказал о том, что во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND он предлагает своим поклонникам возможность стать личным помощником и роуди группы на день. В рамках этого предложения, получившего название «The Ultimate Gene Simmons Experience», фанаты смогут не только встретиться с ним и его группой, но и помочь им с погрузкой оборудования и монтажом сцены, а также можно будет посетить саундчек и провести время за кулисами. Роуди присоединится к Simmons'y за ужином, а во время концерта Gene его представит на сцене. Стоимость всего этого составляет 12 495 долларов, плюс первоначальная цена билета, а в комплект входит бас-гитара, которой Gene пользовался ранее, и он доступен только для одного фаната на каждом концерте.

На вопрос о том, как он пришёл к цене в $12 495, Simmons ответил:

«Дело вот в чём: когда я был ребёнком и ходил на концерт Джими Хендрикса или кого-то ещё, конечно, я наслаждался шоу и действительно получал от него удовольствие. Мы постоянно это обсуждали, но я не знал, на что всё это похоже. Как начинается этот день? Каково это — сидеть и завтракать или обедать с моими любимыми рок-звёздами, а потом садиться в лимузин, ехать на концерт, настраивать барабаны, делать саундчек, а затем оказаться на сцене и снимать, потому что сейчас всё снимается на видео. Невозможно сходить в туалет без камеры под кабинкой. А потом тебя выводят на сцену, чтобы ты спел вместе с группой. Но, как бы то ни было, мы берём только одного человека в день на каждое шоу. И я скажу вам почему: потому что в наше время все судятся. Это значит, что все судятся со всеми без причины. Если вы порезались бумагой, на кого-то подают в суд. Такова жизнь в Америке — кстати, в Калифорнии подобного гораздо больше. Это просто безумие. Поэтому я не могу, если бы даже захотел, пригласить за день 10, 20, 30 — столько людей, сколько нам хотелось бы. Поэтому мы берём только одного, так как страховка на него стоит астрономических денег. Так что это не дёшево. Это не для всех. И за одного человека приходится платить. Такова жизнь».

Gene добавил, что ценник в размере 12 495 долларов включает в себя не только «классические вещи»:

«Это ещё и риск, финансовый и юридический. Кому-нибудь что-нибудь не понравится, и он подаст на нас в суд, и это обойдётся нам в сотни тысяч долларов. Нужна страховка на все случаи жизни. У вас есть машина? У вас есть на неё страховка. Фактически, если вы покупаете что-либо — инструмент, — вам выдают страховку. Вы хотите годовую или трёхгодовую? Всё застраховано».

Gene предлагает ещё одну программу под названием «Gene Simmons Bass Experience», которая даёт шанс одному фанату и трём гостям встретиться с басистом KISS за кулисами. При этом фанат сможет забрать домой одну из бас-гитар, которая может быть подписана персонально за $6 500 за инструмент, не использовавшийся на концерте, и $12 500 за ту, на которой Simmons играл ранее на концерте, в дополнение к стоимости билета.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 апр 2025
m
mohnatiy
Ума не приложу, какому здоровому человеку придёт в голову за 12к грина пошестерить на этого отвратительного еврея. 

















просмотров: 180





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом