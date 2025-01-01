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ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH



ANETTE OLZON отметит свое участие в двух альбомах NIGHTWISH в рамках тура по Бразилии, исполнив песни, записанные в составе коллектива:



«Привет, Бразилия! Я наконец-то собралась приехать в Бразилию с песнями NIGHTWISH, так что надеюсь увидеть всех вас в сентябре!»











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