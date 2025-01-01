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*Видео полного выступления AC/DC 31
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*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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Anette Olzon

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29 апр 2025 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH

10 май 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

16 апр 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

20 мар 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

22 фев 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

17 окт 2021 : 		 ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»

20 сен 2021 : 		 У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH

13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале

9 мар 2015 : 		 Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON

2 мар 2015 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON
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ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH



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ANETTE OLZON отметит свое участие в двух альбомах NIGHTWISH в рамках тура по Бразилии, исполнив песни, записанные в составе коллектива:

«Привет, Бразилия! Я наконец-то собралась приехать в Бразилию с песнями NIGHTWISH, так что надеюсь увидеть всех вас в сентябре!»






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