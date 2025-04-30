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Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»



LZZY HALE в недавнем интервью прокомментировала своё участие в прощальном концерте OZZY и ответила на вопрос, будет ли она петь «Close My Eyes Forever"»:



«По словам Tom'a Morello, работа над этим ведётся, но он сказал: "Вам придётся набраться терпения, чтобы получить подтверждение". Из-за здоровья Ozzy и всего остального мы практически в день концерта увидим, как много Ozzy сможет и захочет петь. Но HALESTORM выступят с сетом. Мы также исполним кавер BLACK SABBATH. И меня попросили спеть в супергруппе с Tom'ом и всеми остальными».



Она рассказала о том, как возникла идея участия HALESTORM в концерте:



«Мы получили письмо от Sharon. И я не отвечала на него два дня. Потому что меня так и подмывало спросить: "Это что, правда? Это же просто невероятно!"



Я была фанаткой BLACK SABBATH с 11 лет. Первым риффом, который я выучила на гитаре, был "Heaven And Hell" BLACK SABBATH. А потом в 2009 году мы выступали на концерте HEAVEN & HELL с Ронни Джеймсом Дио, и это был последний концерт Ронни перед его смертью. Так что это невероятный поворот, недостижимая мечта, ставшая явью. Если бы мне сказали об этом в мои 13 лет, я бы ответила: "Ты лжец. Со мной такого никогда не случится"».



Lzzy отметила, что «быть единственной женщиной, которую пригласили на концерт, — это тоже большая честь»:



«Я разговаривала со своими подругами, Taylor Momsen, Amy Lee и Maria'ей Brink, моими сёстрами по жанру, и они мной гордятся. Я сказала им: "Девочки, я возьму вас с собой. Вы будете там духовно. Я сделаю так, чтобы вы мной гордились". И вот это прекрасное событие, которого все ждут с нетерпением. Я так рада, что они решили такое устроить».



Возвращаясь к влиянию BLACK SABBATH на её карьеру, Lzzy сказала:



«Geezer Butler в своей книге упомянул нашу группу, потому что мы выступали перед HEAVEN & HELL прямо перед смертью Ронни. И на том концерте я получила от Ронни Джеймса Дио несколько потрясающих советов, которым я следую каждый день.



Есть разница между верой в то, что ты способен сделать и стать частью великих свершений, и тем, как это происходит на самом деле. Потому что вы можете верить сколько угодно, но это не значит, что это произойдёт. Так что я очень благодарна всем людям, которые верят в нас и верят в меня, и я счастлива, что мы всё ещё продолжаем существовать. Мы до сих пор не распались, и мы не сдались до того, как начали происходить чудеса».



Lzzy сказала, что к задаче Morello по подбору исполнителей для концерта нельзя относиться легкомысленно:



«Всё это организовать — чистый ад. Я совсем не завидую этой работе.



Они держат нас в неведении. Я получаю от Tom'a информацию фрагментами. Каждый раз, когда он мне звонит, я думаю: "Ой-ой-ой. Мне нужно учить новую песню? Что происходит?" И так постоянно всё меняется.



Это должно быть тяжело, потому что есть наследие BLACK SABBATH, а потом есть все, кто связан с BLACK SABBATH, все бывшие участники группы, члены семьи, а потом рок-персоны, такие как Wolfie Van Halen, Billy Corgan и все остальные ребята, TOOL и все, кто хочет быть частью этой истории».







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