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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 46
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Cold

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30 янв 2011 : 		 Новый альбом COLD выйдет в июне
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Новый альбом COLD выйдет в 2026 году



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Scooter Ward в интервью 96.7 KCAL-FM так ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ожидать что-то новое от COLD:

«Да. Ну, это еще одна причина, по которой я хотел сделать «A Different Kind Of Pain» и «13 Ways To Bleed On Stage». Мы находимся в нескольких месяцах от фактической годовщины «A Different Kind Of Pain». И вот я говорю: «Я знаю, что юбилей »Year Of The Spider« был успешным, »13 Ways« - успешным». Но я подумал: «Почему бы нам просто не включить в тур еще и »A Different Kind Of Pain«?». Взять и сделать в одной обойме, чтобы потом не устраивать еще один юбилейный тур, ведь если я этого не сделаю, то все будут кричать на меня: «Почему ты не собираешься делать [юбилейный тур для] „A Different Kind Of Pain“?» Я всем в ответ: «Да, мы уже сделали это». И для меня было важно его провести. Так что я полагаю, что, представив оба альбома сейчас, мы можем спокойно работать над новой музыкой, выпускать ее и двигаться дальше».

На вопрос, означает ли это, что поклонники COLD могут ожидать новой музыки в 2026 году, он ответил:

«Да, на сто процентов. Я пишу прямо сейчас, так что, думаю, к следующему лету выйдет альбом COLD».




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