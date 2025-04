сегодня



Новый альбом COLD выйдет в 2026 году



Scooter Ward в интервью 96.7 KCAL-FM так ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ожидать что-то новое от COLD:



«Да. Ну, это еще одна причина, по которой я хотел сделать «A Different Kind Of Pain» и «13 Ways To Bleed On Stage». Мы находимся в нескольких месяцах от фактической годовщины «A Different Kind Of Pain». И вот я говорю: «Я знаю, что юбилей »Year Of The Spider« был успешным, »13 Ways« - успешным». Но я подумал: «Почему бы нам просто не включить в тур еще и »A Different Kind Of Pain«?». Взять и сделать в одной обойме, чтобы потом не устраивать еще один юбилейный тур, ведь если я этого не сделаю, то все будут кричать на меня: «Почему ты не собираешься делать [юбилейный тур для] „A Different Kind Of Pain“?» Я всем в ответ: «Да, мы уже сделали это». И для меня было важно его провести. Так что я полагаю, что, представив оба альбома сейчас, мы можем спокойно работать над новой музыкой, выпускать ее и двигаться дальше».



На вопрос, означает ли это, что поклонники COLD могут ожидать новой музыки в 2026 году, он ответил:



«Да, на сто процентов. Я пишу прямо сейчас, так что, думаю, к следующему лету выйдет альбом COLD».







+0 -0



просмотров: 132